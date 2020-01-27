فتح تحقيقات على مستوى 11 وحدة لإنتاج الحليب المبستر عبر ست ولايات من غرب البلاد

سعيدة ـ فتحت المديرية الجهوية للتجارة لسعيدة تحقيقات على مستوى 11 وحدة انتاج حليب مبستر وموضب في أكياس بلاستيكية عبر ست ولايات من غرب الوطن للتأكد من احترامها للأسعار القانونية في عملية البيع، حسبما علم لدى مدير ذات الهيئة.

و أوضح هلايلي عمار، لـ/وأج/، أن المديرية الجهوية للتجارة وجهت تعليمات لست مديريات ولائية للتجارة تابعة لها عبر ولايات سعيدة وتيسمسيلت وتيارت والشلف ومعسكر وغليزان من أجل فتح تحقيقات على مستوى هذه الوحدات الإنتاجية (عمومية و خاصة) لفحص فواتير بيع هذه المادة والتأكد من احترام تطبيق الأسعار القانونية.

و ذكر نفس المسؤول أن فرق مراقبة الممارسات التجارية و قمع الغش عبر المديريات المذكورة ستقوم بتحرياتها و إنجاز محاضر مخالفات يتم توجيهها إلى الجهات القضائية في حق أي مؤسسة إنتاجية للحليب المدعم عبر الولايات المذكورة تقوم بتحرير وممارسة فواتير غير شرعية.

و دعا المدير الجهوي للتجارة جميع مسؤولي هذه الوحدات الإنتاجية للحليب إلى احترام الأسعار القانونية التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 16ـ 65 المؤرخ في 16 فبراير 2016 والمتضمن بيع الحليب المبستر بقيمة 20ر23 للكيس الواحد للموزعين.

كما ذكر ذات المصدر أن مصالح التجارة تعمل أيضا على محاربة ظاهرة البيع المشروط للحليب المدعم عبر وحدات إنتاج الحليب المدعم لافتا إلى أن موزعي الحليب لهم الحرية في اقتناء هذه المادة المدعمة من طرف الدولة.

و من جهة أخرى، وضعت المديرية الجهوية للتجارة احتياطات احترازية تحسبا لأي وضعية قد تعيق توفير مادة الحليب المدعم للمواطنين من خلال تكليف مؤسسات انتاج الحليب المبستر والمقنن عبر الولايات المذكورة بنقل الحليب وتوزيعه على المحلات التجارية إضافة إلى فتح نقاط لبيع هذه المادة، وفقا لنفس المسؤول.