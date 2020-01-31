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قالمة: هلاك شاب وإصابة آخر في حادث اصطدام دراجتين ناريتين بمخرج بلدية بلخير

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 13:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

قالمة - هلك شاب وأصيب آخر في حادث اصطدام دراجتين ناريتين ليلة أمس الخميس إلى الجمعة بمخرج بلدية بلخير الواقعة على بعد 3كلم شرق عاصمة ولاية قالمة، حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر بأن الحادث الذي وقع بمدخل ذات البلدية التي تقع على محور الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وسوق أهراس, تسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة بعين المكان, مبرزا بأنه تم نقل جثة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية الحكيم عقبي بقالمة.

وأضافت الخلية بأن الحادث تسبب في إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة على مستوى الصدر حيث قدمت له الإسعافات الأولية من طرف عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية التي تدخلت بعين المكان, مفيدة بأنه تم نقل المصاب إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

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قالمة: هلاك شاب وإصابة آخر في حادث اصطدام دراجتين ناريتين بمخرج بلدية بلخير
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 كانون2/يناير 2020 13:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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