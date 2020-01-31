الوادي: قافلة مساعدات إنسانية تتجه نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين

الوادي - توجهت قافلة مساعدات إنسانية من ولاية الوادي نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسبما افاد به مساء يوم الخميس لوأج رئيس مؤسسة الأخوة الجزائرية-الصحراوية.

وتأتي هذه القافلة، التي انطلقت مساء أمس الاربعاء، في إطار برنامج الدعم الإنساني المسطر من طرف مؤسسة الأخوة الجزائرية-الصحراوية الموجه لفائدة اللاجئين الصحراويين و الذي يرمي إلى توطيد علاقات الاخوة وإبراز أواصر التضامن والتآزر بين الشعبين كما أوضح رئيس المؤسسة عبد الله غورابي.

وأشار ذات المتحدث الى أن هذه المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها برا على متن 12 شاحنة مقطورة بحمولة 260 طن تشمل خضر وفواكه ومواد غذائية و أغطية.

وأضاف السيد غورابي أنه تم الإصرار على برمجة القافلة الأولى للسنة الجارية بعد الزيارة التي قادت وفد من "المؤسسة" مؤخرا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و وقوفه على الظروف القاسية التي يعيشونها مما يستلزم تقديم يد العون والمساعدة بشتى الأشكال من خلال إرسال مساعدات إنسانية للمساهمة في انتشالهم من مأساتهم الحياتية.

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وأرجع معاناة اللاجئين الصحراويين إلى شح الإعانات الدولية الموجهة لهذا الشعب لدرجة ان اللاجئ الصحراوي أصبح يفتقد لأدنى مستلزمات الحياة.

وأكد السيد غورابي أن مؤسسة الأخوة الجزائرية-الصحراوية ستقوم بالتنسيق مع جمعيات أخرى مستقبلا لإرسال مساعدات إنسانية إلى اللاجئين الصحراويين في محاولة منها للتخفيف من معاناتهم.