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قسنطينة: 14 جريحا في حادث اصطدام بين حافلتين بالقرب من حي ميموزة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

قسنطينة - تسبب حادث اصطدام بين حافلتين وقع اليوم الخميس على الطريق الوطني رقم 5 بالقرب حي ميموزة بقسنطينة في جرح 14 شخصا، حسب ما علم من خلية الإعلام و الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيساوي سليمان وكل من المركز المتقدم بومعزة عبد المجيد والمركز المتقدم باب القنطرة والمركز المتقدم قدور بومدوس تدخلوا لأجل حادث اصطدام بين حافلتين خلف تعرض 14 شخصا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين سنتين و نصف و 60 سنة لإصابات مختلفة. 

وأردف ذات المصدر بأنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للجرحى من طرف عناصر الحماية المدنية بعين المكان ثم نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.

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قسنطينة: 14 جريحا في حادث اصطدام بين حافلتين بالقرب من حي ميموزة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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