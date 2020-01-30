مزارع نموذجية بوهران لترقية الزراعة الدقيقة

وهران - ينتظر إطلاق قريبا نشاط يرمي إلى ترقية اعتماد تقنيات الفلاحة المعروفة ب"الدقيقة" بوهران من خلال استهداف عينة من المزارع النموذجية حسبما أستفيد اليوم الخميس في ختام الأيام العلمية المخصصة من طرف جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة " للفلاحة الذكية.

وتأتي هذه العملية ضمن التوصيات الرئيسية التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي افتتح أمس الأربعاء بمشاركة عدد من الباحثين وفلاحين حسبما أبرزه لوأج أحد رئيسي لجنة التنظيم البروفيسور عبد القادر بكي.

وذكر البروفيسور بكي الذي يعد أيضا مدير مخبر التكنولوجيات الحيوية و تحسين النباتات، أنه "قد أبدى مزارعون اهتماما باستضافة تجارب نموذجية باستخدام حلول مبتكرة لتحسين مردود المساحات المزروعة".

كما دعا المشاركون أيضا إلى ضرورة إطلاق حملة إرشادية حول الفلاحة الذكية التي ترتكز على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة لمعالجة العوامل المؤثرة المتعلقة بالأرصاد الجوية وطبيعة التربة خصوصا.

وقد شهد هذا اللقاء العلمي اليوم الخميس بزيارة مستثمرة فلاحية مخصصة لإنتاج عنب المائدة ببوسفر (غرب وهران).

ومكن اللجوء إلى تقنيات دقيقة ( محطة الأرصاد الجوية ونظام سقي آلي) لفلاحي هذه المزرعة من رفع الإنتاج إلى حوالي 28 طنا في الهكتار.

وقد نظمت هذه الأيام العلمية من طرف مخبري التكنولوجيا الحيوية وتحسين النباتات و الثاني في الموازية المضمنة والحوسبة المكثفة بدعم من المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.

وجرى افتتاح هذه التظاهرة من طرف نائب مدير جامعة وهران 1، سماعين بلاسكة الذي أعلن عن تعزيز التكوين من خلال استحداث ليسانس مهني في " الفلاحة الدقيقة "خلال الدخول الجامعي القادم 2020-2021.