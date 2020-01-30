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تيزي وزو: دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الولاية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
تيزي وزو: دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الولاية

تيزي وزو - دعت منظمات الشباب و المجتمع المدني المحلي اليوم الخميس بتيزي وزو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليزور الولاية كأول وجهة له على المستوى الوطني.

وأطلق منظمو هذا اللقاء الذي احتضنه فندق إتورار، بالمخرج الجنوبي للمدينة، "دعوة رسمية" لرئيس جمهورية "حتى تكون ولاية تيزي وزو وجهته الأولى على المستوى الوطني" وجعلها "نقطة تجسيد وعوده و التزاماته ".

وأضافوا أن الولاية "التي قدمت الكثير للجزائر عبر مختلف محطاتها التاريخية، هي بحاجة كبيرة لها للتخلص من حالة السبات التي تعيشها وتزويدها بمشاريع قادرة على مساعدتها على إعادة انعاش تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لصالح الشعب".

ويشكل الواقع الجديد الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر الماضي "مرحلة جديدة تفتح الطريق أمام بناء جمهورية جديدة يطالب بها الشعب الجزائري بأسره في إطار الوحدة والثوابت الوطنية"، حسبما أكده هؤلاء.

وفي هذا السياق، و وعيا منهم- يضيف محررو النداء- أن "عملية الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية تنبع من إرادة صادقة و حقيقية"، دعوا "كل القوى الحية للمجتمع للالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية والمساهمة في إثراء وتطوير المشروع الوطني".

كما تم إطلاق دعوة إلى المجتمع المدني بأسره "للمشاركة في الحوار والمشاورات بين مختلف أطياف المجتمع لاستعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب "وكذلك ل"تمكين الشباب للوصول إلى مناصب القيادة والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة".

وبعدما أشادوا ب "الدور القيادي للجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على البلاد والدفاع عنها" ألح منظمو هذا اللقاء على "ضرورة توحيد مؤسسات الدولة والالتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتباره حصنا ضد كل المحاولات التي تستهدف الجزائر".

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 18:22
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تيزي وزو: دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الولاية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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