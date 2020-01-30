بلجود: تبني مناهج جديدة في التسيير للاستجابة السريعة لتطلعات المواطنين  

تلمسان - حث وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الخميس بتلمسان على ضرورة تبني أساليب عمل جديدة في التسيير للاستجابة السريعة لتطلعات المواطنين.

و في كلمة مقتضبة خلال اشرافه على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لتلمسان مرموري أمومن خلفا لعلي بن يعيش, دعا الوزير رؤساء الجهاز التنفيذي الجدد للولايات الى "تبني أساليب عمل جديدة بالتنسيق مع كل الفاعلين لاسيما المنتخبين والمجتمع المدني بغية الاستجابة للانشغالات المواطنين في أسرع وقت ممكن من أجل تحسين الظروف المعيشية وبعث التنمية المحلية".

وأضاف أن تلمسان تعد مدينة هامة وتحتل موقع استراتيجي مما يتطلب رفع التحدي الذي تتضمنه ورقة الطريق لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

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وأشار الوزير أن "بلدنا ينعم بأمن و استقرار بفضل المجهودات المبذولة من طرف الجيش الشعبي الوطني و أسلاك الأمن " مضيفا أنه "تم توفير كل الظروف للقيام بمهمتنا على أكمل وجه".

ودعا السيد بلجود الذي ترأس حفل تنصيب الوالي الجديد على مستوى مقر المجلس الشعبي الولائي بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني, كل المسؤولين والمنتحبين والمجتمع المدني لمساعدة الوالي الجديد في مهمته الجديدة.