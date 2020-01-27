تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات بوهران وحجز 38 مركبة

وهران - تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات في عملية سمحت بحجز 38 مركبة وتوقيف شخصين، حسبما علم من هذا السلك الأمني.

وقد قامت فرقة متخصصة في مكافحة تهريب وسرقة المركبات بوضع حد لنشاط هذه الشبكة بعد تحقيق دام قرابة سنة وفق ذات المصدر مع العلم أن أعضاء الشبكة متورطين أيضا في التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية ووضع مركبات للسير بمواصفات غير مطابقة.

ويتابع أيضا الشخصين الموقوفين البالغين من العمر 49 و50 سنة, بتهمة سوء استغلال الوظيفة و المساس بالأنظمة الآلية المعالجة للمعطيات، حسبما أشار إليه ذات المصدر لافتا الى أن الشخصين من ذوي سوابق عدلية و محل أمر بالقبض.

وتمت العملية بعد توقيف شخص في قضية تزوير و استعمال المزور قدم أمام العدالة و هو موظف بمصلحة البطاقات الرمادية التابعة لإحدى المندوبيات لبلدية وهران كان ينشط ضمن شبكة إجرامية و كان يقوم بإدراج بيانات المركبات على النظام الموجود دون ملفات السيارات, وفق ذات المصدر.

وفى إطار هذا التحقيق, أصدرت الجهات القضائية أكثر من 35 إذن بتمديد اختصاص لمواصلة التحقيقات عبر مختلف ولايات الوطن من حدود شرق الوطن إلى حدود الغرب للبلاد.