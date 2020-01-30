Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 10:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 31 مرات
البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية

البليدة - هلك شخص و أصيب أخر في حادث انهيار جرف ترابي وقع مساء يوم الأربعاء بمنطقة الشريفية التابعة لبلدية الصومعة شرق ولاية البليدة, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لما ذكرته خلية الاتصال التابعة لذات السلك, فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية الصومعة بالتدعيم من فرقة التدخل في الأماكن الوعرة من أجل عملية انقاذ بمركز الشريفية, اثر انهيار جرف ترابي بارتفاع حوالي ستة أمتار على شخصين كانا يقومان بعملية إزالة التراب قصد التوسعة و البناء.

و أضاف المصدر أن أنه تم انقاذ الضحية الأولى (27 سنة) و استخراجه من تحت التراب و اسعافه بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس و اسعاف ضحية ثانية أصيب بحالة صدمة و إجلاؤهما نحو مستشفى بوفاريك.

كما تمكنت ذات المصالح و بعد ساعتين من التدخل و البحث من إخراج جثة الضحية الثانية (59 سنة) ليتم بعدها تحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى, أضاف المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:47
كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 10:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 31 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.30

الخطوط الجوية الجزائرية: اضطرابات في الرحلات بسبب إضراب مستخدمي الملاحة

20.01.30

القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية

20.01.30

سوق أهراس: إيداع موظفين باتصالات الجزائر الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية

20.01.30

انطلاق أشغال قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل

20.01.30

وهران: الدعوة إلى إبراز الإنجازات والإسهامات الحضارية للمسلمين في الأندلس

20.01.30

تسجيل هزة أرضية بشدة 3,4 درجات بولاية بسكرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  