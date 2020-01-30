البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية

البليدة - هلك شخص و أصيب أخر في حادث انهيار جرف ترابي وقع مساء يوم الأربعاء بمنطقة الشريفية التابعة لبلدية الصومعة شرق ولاية البليدة, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لما ذكرته خلية الاتصال التابعة لذات السلك, فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية الصومعة بالتدعيم من فرقة التدخل في الأماكن الوعرة من أجل عملية انقاذ بمركز الشريفية, اثر انهيار جرف ترابي بارتفاع حوالي ستة أمتار على شخصين كانا يقومان بعملية إزالة التراب قصد التوسعة و البناء.

و أضاف المصدر أن أنه تم انقاذ الضحية الأولى (27 سنة) و استخراجه من تحت التراب و اسعافه بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس و اسعاف ضحية ثانية أصيب بحالة صدمة و إجلاؤهما نحو مستشفى بوفاريك.

كما تمكنت ذات المصالح و بعد ساعتين من التدخل و البحث من إخراج جثة الضحية الثانية (59 سنة) ليتم بعدها تحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى, أضاف المصدر.