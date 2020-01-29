غرداية: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر يطلع على فرص الإستثمار بالمنطقة

غرداية - شكلت فرص الأعمال والقدرات التي تمنحها منطقة غرداية بقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية-الفلاحية والسياحة محور زيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد جون ديروشر التي قام بها اليوم الأربعاء إلى غرداية (600 كلم جنوب الجزائر) .

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي اهتماما كبيرا بقدرات وإمكانيات ولاية غرداية في مجالات السياحة والفلاحة، عقب اللقاءات التي جمعته بأعضاء المجتمع المدني والمنتخبين ومهنيي الصناعة والمتعاملين الإقتصاديين المحليين.

وركز المشاركون في هذه اللقاءات في تدخلاتهم على الدعامة التكنولوجية والمهارات التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، مع تثمين القدرات الفلاحية والسياحية التي تزخر بها منطقة غرداية وكذا فرص الإستثمار والشراكة.

ووصف سفير الأمريكي علاقات الصداقة التي تجمع الجزائر ببلده بـ" الممتازة"، مبرزا الفرص المتعددة للشراكة والتبادلات التجارية التي توفرها العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب السيد جون ديروشر عن أمله في أن ينتظم المتعاملون الإقتصاديون المحليون ضمن مجموعات على النحو الذي يسمح بتطوير شراكة وتبادلات تجارية مع نظرائهم الأمريكيين، لافتا في ذات الوقت إلى غياب ترقية الوجهة السياحية للجزائر في أوساط الأمريكيين.

وقبل ذلك تحادث الدبلوماسي الأمريكي مع السلطات المحلية في لقاء عقد بمقر الولاية.

وقد برمجت لفائدة الوفد الأمريكي في ختام جولته الإستكشافية للمنطقة جولات سياحية إلى مواقع سياحية بسهل ميزاب.