الوادي: تصدير 300 طن من البطاطس نحو إسبانيا خلال الثلاثي الأول من 2020

الوادي - سيتم تصدير 300 طن من محصول البطاطس من ولاية الوادي نحو إسبانيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من غرفة الفلاحة.

وستشحن هذه الكمية من البطاطس من بلدية حاسي خليفة (30 كلم شرق عاصمة الولاية) برا على متن نحو 11 حاوية نحو ميناء الجزائر العاصمة لتصديرها إلى اسبانيا ، كما أوضح عضو مجلس الإدارة للغرفة.

وتأتي عملية التصدير في إطار تجسيد البرنامج المسطر من طرف التعاونية الفلاحية لدائرة حاسي خليفة الرامي إلى تفعيل عملية تصدير المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم وتنويع مصادر الإقتصاد الوطني من خلال البحث عن أسواق خارجية جديدة وبما يساعد أيضا على تجاوز مشكل الفائض في إنتاج هذا المحصول ، مثلما شرح السيد الطاهر لعبيدي.

وتندرج عملية التصدير في إطار إتفاقية مع المتعامل الإسباني، والتي شرع في تجسيدها مطلع يناير الجاري وستستمر إلى غاية نهاية شهر مارس القادم ، وهي الفترة التي تعرف وفرة في هذا المنتوج الفلاحي الذي يعتبر الأكثر طلبا في الأسواق العالمية، كما جرى توضيحه.

إقرأ أيضا : الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022

ومنذ انطلاق برنامج التصدير يتم أسبوعيا شحن أزيد من 27 طن من هذه المادة الزراعية وذلك في إطار الترويج للمنتوج ، بما يساعد على إيجاد متعاملين اقتصاديين آخرين من دول مغاربية وعربية وأوربية، يضيف السيد لعبيدي.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة الفلاحية أن التعاونية الفلاحية وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية بصدد إعداد برنامج لتصدير باقي أنواع الخضر والفواكه سيما فيما تعلق بالمنتجات الزراعية المبكرة التي تعرف إنتاجا وفيرا بالمناطق الزراعية بالولاية تتصدرها الثوم والبطيخ الأصفر والأحمر بالإضافة إلى الخضر والفواكه الموسمية.

ولضمان سير الإجراءات التنظيمية لتصدير الإنتاج الزراعي المحلي وفق المواصفات العالمية من حيث الحجم والنوعية تم تسخير كل الإمكانيات البشرية من اليد العاملة المؤهلة من خلال استحداث فرق عمل قادرة على تلبية طلبيات المتعامل الأجنبي.

تجدر الإشارة أنه سجل خلال الموسم الفلاحي الجاري (2019-2020) فائض في إنتاج محصول البطاطس بتوقع إنتاج يفوق 5ر8 مليون قنطار.