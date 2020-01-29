والي الجزائر العاصمة مطالب باتخاذ إجراءات حازمة لتحسين معيشة المواطن

الجزائر - دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، اليوم الأربعاء، والي الجزائر العاصمة الجديد إلى اتخاذ إجراءات "حازمة" على المدى القصير تكون لها انعكاسات إيجابية وفورية على المستوى المعيشي للمواطن.

وشدد السيد بلجود، بمناسبة إشرافه على مراسيم تسليم المهام ما بين السيدين عبد الخالق صيودة و يوسف شرفة بصفته واليا جديدا على الجزائر العاصمة، على حجم المسؤولية الملقاة على الإدارة الجديدة لعاصمة البلاد مشيرا إلى أنها "تتطلب الشروع على المدى القصير في اتخاذ قرارات تكون لها انعكاسات إيجابية وفورية علي المستوى المعيشي للمواطن".

وأضاف الوزير أنه "يستوجب" على الوالي شرفة رفع التحديات و الرهانات التي جاءت في خريطة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية في الجزائر الجديدة، واعتبر أن أول خطوة عملية يجب تحقيقها هي "الخروج من التسيير التقليدي و الروتيني المعمول به سابقا والذي أظهر محدوديته وزاد من تعقيد الحياة اليومية للمواطنين".

كما اقترح الوزير على الوالي شرفة "التنقل" إلى البلديات البعيدة عن قلب العاصمة مثل الكاليتوس و براقي والرغاية والرحمانية وغيرها من بلديات الضواحي التي تحتاج إلى "اهتمام أكبر".

واستدل الوزير بلجود في حديثه بذكر أهم المشاكل التي يستوجب على الوالي الجديد الشروع في تنفيذها، بدء بتوفير الحاجيات الضرورية من ماء وكهرباء وغاز عبر كامل البلديات دون استثناء، ضمان الأمن و السكينة خاصة في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة و خص بالذكر المجمعات السكنية المنشأة مؤخرا.وفي مجال الشباب والرياضة، طلب وزير الداخلية من الوالي متابعة مصير المشاريع الكبرى في العاصمة التي "تراوح مكانها" و العمل "على إنهاء الأشغال بها"، في إشارة منه إلى ملعبي براقي و الدويرة بصفتهما من أهم المنشآت الرياضية التي أطلقت منذ سنوات ولم تستلم لحد اليوم.

ما نبه ذات المسؤول إلى "أهمية" تنسيق العمل مع الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات لحل مشكل الازدحام المروري بالعاصمة و نظافة المحيط والأسواق الفوضوية التي عادت للانتشار عبر كافة الطرق اضافة إلى فوضى العمران وتهيئة المساحات العامة وتحسين الصحة العمومية و التكفل الجدي بواقع المدارس الابتدائية بإقليم الولاية التي مازالت تفتقر إلى مرافق أساسية على غرار المراحيض و التدفئة و الكهرباء.

كما يتعين على الوالي الجديد، يردف الوزير، العمل على "تحديد الأهداف على المديين المتوسط والبعيد للارتقاء بعاصمة البلاد الى مصاف العواصم الكبرى في العالم" وذلك بإشراك كل الفاعلين و الخبراء والمنتخبين وكل الكفاءات الجماعية والمؤسسات الناشئة و الشروع في تجسيدها ميدانيا، داعيا في السياق ذاته إلى "التقيد بمحتوى بعض الدراسات التي تم إعدادها سالفا على مستوى الولاية و بقيت في الإدراج".

من جهة أخرى، و بعد أن استعرض الوالي عبد الخالق صيودة الذي عين على رأس ولاية معسكر، حصيلة نشاطه طيلة 9 أشهر من العمل بعاصمة البلاد، أكد بدوره الوالي الجديد يوسف شرفة أنه سيجند كل اطارات الولاية في مسار التنمية من أجل تحسين المرافق العمومية بإقليم الولاية.

يذكر أنه تبعا للحركة الجزئية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، تم تعيين السيد يوسف شرفة واليا على الجزائر العاصمة خلفا للسيد عبد الخالق صيودة الذي عين هو الآخر على رأس ولاية معسكر.