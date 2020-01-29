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الماء الشروب: ايفاد لجنة تقييم لورقلة من أجل تسريع استكمال المشاريع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 09:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

الجزائر- أوفد وزير الموارد المائية ارزقي براقي لجنة لتقييم المشاريع المرتبطة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير بولاية ورقلة، حسبما أكده يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان وفدا من الوزارة قد تم ارساله من اجل معاينة وضعية تنفيذ برنامج التطوير الذي باشره القطاع في ولاية ورقلة و تقييم نوعية الخدمة العمومية للمياه و التطهير.

كما يتعلق الامر بالنسبة للجنة التي يراسها الامين العام للوزارة -حسب ذات البيان- بتحفيز الشركات المكلفة بإنجاز برامج التطوير "و تسريع وتيرة الاشغال من اجل الاستجابة للانشغالات المشروعة للمواطنين".

و اضافت الوزارة ان هناك بالفعل عديد العمليات المدرجة في اطار مختلف مخططات التطوير سواء في الجانب المتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب او في مجال التطهير، هي بصدد الانجاز و تسجل نسب تقدم مختلفة.

اما فيما يتعلق بالأشغال المستعجلة التي ستسمح بتحسين الاطار المعيشي للمواطنين و التقليص الكبير من اخطار الامراض المتنقلة عبر المياه فان الوفد -يضيف ذات المصدر- سيضع مخطط عمل من اجل استكمال تلك المشاريع في اقرب الآجال.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 09:40
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الماء الشروب: ايفاد لجنة تقييم لورقلة من أجل تسريع استكمال المشاريع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 كانون2/يناير 2020 09:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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