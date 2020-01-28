الطريق السيار: غلق مؤقت لنفق الجباحية بالبويرة من الثلاثاء الى الجمعة منتصف الليل

الجزائر - أعلنت الجزائرية للطرق السيارة عن غلق مؤقت لنفق الجباحية بولاية البويرة وذلك ابتداء من الثلاثاء على 00 سا 00 الى غاية يوم الجمعة منتصف الليل بسبب أشغال على مستوى النفق.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه " في اطار اتمام أشغال اعادة التهيئة والتأهيل داخل نفق عين شريكي بالجباحية الواقع بولاية البويرة و بعد تركيب أجهزة الأمن و المراقبة، تشرع الجزائرية للطرق السيارة ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 00 سا 00 في عملية تزفيت قارعة الطريق داخل و عند مداخل و مخارج النفق .

وأضاف ذات المصدر انه لغرض " التقليل من الازعاج الناتج عن الأشغال، برمجت الجزائرية للطرق السيارة غلق النفق على مرحلتين".

و تخص المرحلة الأولى أشغال النفق الاول ( اتجاه الجزائر العاصمة نحو سطيف ) لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم الثلاثاء منتصف الليل ( 00 سا 00).

أما المرحلة الثانية فتخص أشغال النفق الثاني( T2) التي ستنطلق في الأيام القادمة، و التي ستوافي بتفاصيلها الشركة عبر بيان صحفي اخر.

في هذا الاطار، تم وضع نظام تحويل حركة السير، فبالنسبة للاتجاه المؤدي نحو الجزائر، تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 05 عبر رابط وادي الرخام و العودة الى الطريق السيار عبر محور الجباحية .

و فيما يخص الاتجاه نحو البويرة، فقد تم تحويل حركة السير نحو النفق الثاني ( T2) الذي يبقى مفتوحا لحركة السير.

و دعت الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق السيار الى الحيطة و الحذر من خلال خاصة التقليل من السرعة عند منطقة الاشغال و ذلك لضمان سلامتهم و سلامة العاملين على مستوى الطريق السيار.