الجزائر العاصمة: معالجة أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 186 طن من الخبز خلال 2019

الجزائر - سجلت المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات لولاية الجزائر"سيجيتال" معالجة أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية و حوالي 186 طن من مادة الخبز خلال سنة 2019 ، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء المكلف بالإعلام في ذات المؤسسة.

وأوضح أونيسي ياسين في تصريح لوأج أن المؤسسة العمومية الولائية "سجيتال" المختصة في رسكلة ومعالجة النفايات المنزلية تمكنت السنة المنصرمة من معالجة ما يفوق 1 مليون طن و7.411 طن مقابل 1 مليون طن و 29.000 طن سنة 2018 وذلك بعد تحويل معالجة نفايات 3 بلديات تقع بشرق العاصمة نحو مركز الردم التقني لقورصو بولاية بومرداس مبرزا انه تم تسجيل تراجعا " طفيفا " في حجم النفايات المعالجة.

وأشار المصدر أن النفايات المنزلية التي تقوم بعملية جمعها مؤسستي النظافة الولائية " إكسترانت" و "نت كوم" توجه الى مركز الردم التقني حميسي المعالمة بزرالدة تضاف إليها التكفل بكمية أخرى من النفايات التي تفرزها مختلف المؤسسات العمومية والخاصة على غرار المطاعم الجامعية والمدرسية ومطار الجزائر وباقي الهيئات وذلك لمعالجتها وفق اتفاقيات تربطها مع مؤسسة "سيجيتال".

وذكر أنه تم خلال الفترة المشار إليها معالجة ما يقارب 168 طن من مادة الخبز تم معالجتها على مستوى مركز الردم التقني حميسي بزرالدة وتم بيعها في اطار عمليات البيع بالمزاد العلني لفائدة مربي المواشي والانعام لتحويله إلى أعلاف مقابل معالجة 46ر 162 طن من الخبز سنة 2018 .

وأبرز نفس المصدر أنه تم أيضا خلال سنة 2019 استقبال أزيد من 256ر 119 طن من النفايات الهامدة وهي النفايات الناجمة عن أشغال الطرقات وتسوية الاراضي وغيرها من الأشغال والورشات الى جانب تسجيل زهاء 766 طن من النفايات الخضراء (بقايا أغصان الاشجار).

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واستنادا لذات المتحدث فقد مكنت عمليات الفرز في نفس الفترة أيضا من استرجاع أكثر من 298 طن من الكارتون والورق و كذا ما يفوق 1200 طن من البلاستيك إلى جانب 40ر21 طن من الألمنيوم و 40ر159 طن من الحديد. وقد تم عرضها حسب المصدر للبيع لصالح مختلف المؤسسات الصناعية لتدويرها و رسكلتها في إطار تثمين النفايات .

من جهة أخرى أضاف أن أزيد من 200 عون للصيانة و فرز للنفايات يعملون يوميا بنظام المداومة عبر 3 أفواج يقومون على مستوى مركز الردم التقني حميسي بالمعالمة بفرز 3150 طن يوميا من النفايات المنزلية التي تجمعها مؤسسات النظافة الولائية " نت كوم - إكسترانت " وتلك التي تفرزها مختلف المؤسسات العمومية الخاصة ( الإقامات الجامعية والمدارس والمخيمات الصيفية ..الخ ) فضلا عن استقبال أزيد من 1200 طن يوميا من النفايات الهامدة .

واستعرض المصدر برنامج الحملات التحسيسية التوعوية التي باشرتها مؤسسة "سيجيتال" خلال سنة 2019 والتي شملت دروسا تحسيسية استهدفت أكثر من 2800 تلميذ عبر 50 مؤسسة تربوية وكذا أطفال وشباب مشاركين في مخيمات صيفية لمكافحة ظاهرة التبذير الغذائي خاصة الخبز والرمي العشوائي للنفايات. وتضمنت الحملات التحسيسية والابواب المفتوحة تقديم نصائح تصب حول أهمية الفرز الانتقائي للنفايات و تثمينها بغية غرس ثقافة الحفاظ على نظافة البيئة.

وشدد ذات المسؤول الولائي على أهمية تعميم عملية الفرز الانتقائي للنفايات لاستغلالها في مجال الرسكلة باعتبارها "مصدر حيوي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل لفائدة الشباب".