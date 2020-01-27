وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات : فتح أبواب الوكالة الجمعة القادم كآخر أجل لأرباب العمل للتصريح السنوي للأجور لسنة 2019

وأوضح البيان أنه في إطار الحملة التحسيسية لفائدة أرباب العمل حول التصريح السنوي للأجور والأجراء 2019، أنها ستفتح أبوابها أمام أرباب العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق ليوم الجمعة 31/01/2020 ، كآخر أجل للإيداع التصريح السنوي للأجور و الأجراء 2019 .
وأضاف ذات المصدر أن وكالة الجزائر تدعوا أرباب العمل الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم لسبب ما والذين تعذرت عليهم عملية التصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية التقرب من مقر الوكالة الكائن ب 09 و11 شارع أول نوفمبر-الجزائر، مبرزا أن الوكالة وفرت ظروفا مادية و بشرية ملائمة لاستقبال أرباب العمل يوم الجمعة.
وذكر البيان أ القانون (83/14) في المادة 14 يلزم أرباب العمل على إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء وذلك خلال ثلاثون يوما بعد نهاية كل سنة وعدم احترام هذا القانون يؤدي بصاحبه إلى دفع غرامة مالية زائدة بنسبة 5 بالمائة على مبلغ الاشتراكات المستحقة.