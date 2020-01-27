النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع بمناسبة زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني -

مشاورات للبحث عن سبل انجاز استراتيجية للتسويق والترويج للوجهة السياحية الجزائرية -

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد -

الرئيس تبون: ضرورة تطوير قدرات الجيش في ظل التحديات الأمنية في دول الجوار -

الرئيس تبون يقف دقيقة صمت بوزارة الدفاع الوطني ترحما على روح ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي -

العيوب في البناء: التأكيد على انعدام المتابعة الدائمة للأشغال -

التأكيد على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين -

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بالإجلاء الفوري للجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان -

الجزائر العاصمة: التحضير لمخطط مروري مدروس للحد من حوادث الطرقات -

ورقلة: مساعي لإنقاذ الزاوية الهاشمية بتقرت -

فنيش: نشر الثقافة الدستورية محور التعاون بين المجلس الدستوري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 2020 -

الطريق السيار: غلق مؤقت لنفق الجباحية بالبويرة من الثلاثاء الى الجمعة منتصف الليل -

زيتوني يدعو الشباب إلى وحدة الصف لكسب الرهانات و الارتقاء بالجزائر -

تدشين الطبعة ال14 لصالون التشغيل والتكوين -

بكاي: حصة مساهمة الأجانب المستثمرين ستحدد حسب أهمية القطاع -

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 1390 إخطارا خلال سنة 2019 -

حوادث المرور: ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات خلال شهر يناير -

الجزائر العاصمة: معالجة أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 186 طن من الخبز خلال 2019 -

وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات : فتح أبواب الوكالة الجمعة القادم كآخر أجل لأرباب العمل للتصريح السنوي للأجور لسنة 2019 -