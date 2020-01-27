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وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات : فتح أبواب الوكالة الجمعة القادم كآخر أجل لأرباب العمل للتصريح السنوي للأجور لسنة 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 14:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

الجزائر - أعلنت وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنها ستفتح أبوابها يوم الجمعة 31 يناير 2020  كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي للأجور والإجراء لفائدة أرباب العمل الخاص بسنة 2019 ، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه في إطار الحملة التحسيسية لفائدة أرباب العمل حول التصريح السنوي للأجور والأجراء 2019، أنها ستفتح أبوابها أمام أرباب العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق ليوم الجمعة 31/01/2020 ، كآخر أجل للإيداع التصريح السنوي للأجور و الأجراء 2019 .

وأضاف ذات المصدر أن وكالة الجزائر تدعوا أرباب العمل الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم لسبب ما والذين تعذرت عليهم عملية التصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية التقرب من مقر الوكالة الكائن ب 09 و11 شارع أول نوفمبر-الجزائر، مبرزا أن الوكالة وفرت ظروفا مادية و بشرية ملائمة لاستقبال أرباب العمل يوم الجمعة.

وذكر البيان أ القانون (83/14) في المادة 14 يلزم أرباب العمل على إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء وذلك خلال ثلاثون يوما بعد نهاية كل سنة وعدم احترام هذا القانون يؤدي بصاحبه إلى دفع غرامة مالية زائدة بنسبة 5 بالمائة على مبلغ الاشتراكات المستحقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات : فتح أبواب الوكالة الجمعة القادم كآخر أجل لأرباب العمل للتصريح السنوي للأجور لسنة 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 14:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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