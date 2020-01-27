حجز أزيد من 6 قناطير من القنب الهندي وأكثر من 1 كلغ من الكوكايين خلال 2019 بشرق البلاد

قسنطينة -تم خلال العام 2019 بولايات شرق البلاد حجز أزيد من 6,2 طن من القنب الهندي و 1,08 كلع من الكوكايين وكذا 934783 قرصا مهلوسا حسب ما أفاد به يوم الاثنين مراقب الشرطة داود محمد الشريف المفتش الجهوي لشرطة الشرق بقسنطينة.

وتم ذلك في 7824 قضية بجميع أشكالها تورط فيها 10298 شخصا كما أشار إليه ذات المسؤول خلال تنشيطه لندوة صحفية خصصت لعرض الحصيلة السنوية لأنشطة هذا السلك الأمني.

واعتبر مراقب الشرطة محند الشريف الذي حيا روح الالتزام والانضباط لعناصر الشرطة أن "نسبة 100 بالمائة من قضايا المخدرات التي تمت خلال العام 2019 نادرا ما يتم تحقيقها لا سيما وأن الأمر يتعلق بقضايا وتداعيات مشوشة تورطت فيها عدة أطراف من مختلف المناطق" .

في ذات السياق ضرب ذات المتحدث مثلا بحجز أزيد من 466 ألف قرص مهلوس بقيمة تفوق 200 مليون د.ج تم تسجيلها خلال العام 2019 بقسنطينة وتورطت فيها شبكات تنشط خارج الولاية ومن بينها "نساء رئيسة عصابة" .

وشكل تعزيز التنسيق مع الوحدات العملياتية واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة والاستماع إلى المواطنين "نقاط قوة" للاستراتيجية المعتمدة من طرف الشرطة في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة لقيم المجتمع والاقتصاد الوطني حسبما أشار إليه ذات المسؤول.

وخلال العام 2019 سجلت دوائر الشرطة القضائية الناشطة بشرق البلاد 86 ألف قضية جنائية تم معالجة 90 بالمائة منها حسب ما ذكره ذات المصدر مشيرا كذلك إلى حجز 666 ألف أورو و117 سلاحا ناريا و439 قطعة أثرية وما يقارب 100 كلغ من البارود وأكثر من 29 ألف خرطوشة بندقية وغيرها.

وفيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود تمكنت الوحدات العملياتية للشرطة لمنطقة شرق البلاد خلال نفس الفترة من حجز 237 مركبة و17 دراجة نارية و15 طائرة بدون طيار من الحجم الصغير و7270 قطعة غيار و5552 لترا كما أشار إليه ذات المصدر.

ولدى تطرقه إلى الجانب المتعلق بحوادث الطرقات أشار المفتش الجهوي لشرطة الشرق إلى أنه تم خلال العام 2019 تسجيل 4990 حادثا مروريا أدى إلى وفاة 240 شخصا وجرح 5867 آخرين مقابل 5249 حادث مرور العام 2018 أدى إلى هلاك 221 شخص وإصابة 6022 آخرين بجروح.