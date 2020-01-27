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سطيف: وفاة امرأتين بسبب الإنفلوانزا الموسمية العادية

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 18:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

سطيف - تسببت الإنفلونزا الموسمية في حالتي وفاة متفرقتين لإمرأتين اليوم الاثنين بالمستشفى الجامعي عبد النور محمد سعادنة بسطيف، حسب ما علم من مصادر متطابقة.

وأوضح مدير الصحة و السكان بالولاية عبد الحكيم دهان لـوأج أن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم بمستشفى محمد عبد النور سعادنة سببهما "الإنفلونزا الموسمية العادية" مشيرا إلى أن "جميع التدابير و الإجراءات الوقائية اتخذت للتكفل بمثل هذه الحالات".

وأضاف ذات المسؤول أن الإمرأتين البالغتين من العمر على التوالي 50 و 60 سنة قدمتا من منطقتين مختلفتين بإقليم ولاية سطيف الأولى توفيت على الساعة الواحدة صباحا و الأخرى على الساعة الرابعة صباحا كانتا تعانيان من أمراض أخرى بالإضافة إلى أعراض الإنفلونزا الموسمية العادية تعقدت بعد ذلك لأسباب مجهولة في انتظار, كما قال, نتائج التحاليل الطبية.

من جهته، نفى مدير النشاطات الطبية و شبه الطبية بالمستشفى الجامعي محمد عبد النور سعادنة عباس محنان ما تداولته بعض وسائل الإعلام فيما يخص إصابة الضحيتين بفيروس "كورونا" مشيرا إلى أن مصلحة الاستعجالات قد سجلت ليلة الأحد إلى الاثنين 4 حالات وفاة "عادية" مردها أمراض مختلفة منها "ضيق التنفس الحاد و ارتفاع الضغط الدموي".

وذكّر السيد محنان بأن جميع حالات الوفاة قد تم التكفل بها من طرف الفريق الطبي و شبه الطبي بصفة "عادية و أن جميع الوسائل المادية و البشرية مسخرة لتقديم الإسعافات الضرورية واللازمة للمرضى".

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سطيف: وفاة امرأتين بسبب الإنفلوانزا الموسمية العادية
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 18:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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