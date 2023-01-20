الجزائر العاصمة: استرجاع 9ر1 مليار سنتيم و 000 34 يورو مسروقة

الجزائر - تمكنت عناصر فرقة المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من توقيف جمعية أشرار واسترجاع مبلغ مالي مسروق قدر 9ر1 مليار سنتيم و 34.000 يورو، حسبما أفاد به اليوم الاثنين رئيس فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية.

و أوضح الملازم أول للشرطة بوقرة عبد النور في ندوة صحفية بمقر المقاطعة الغربية للشرطة القضائية أن العملية أسفرت عن توقيف جمعية اشرار مكونة من خمسة 5 اشخاص مشتبه فيهم من بينهم مسبوقين قضائيا قاموا بعدة سرقات طالت مساكن بقطاع الاختصاص حيث أفضت التحريات المستفيضة من قبل عناصر الفرقة مدعمة بمختلف الوسائل التقنية والعلمية الى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.

وأضاف المسؤول الأمني أن المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه كشف عن باقي أفراد الشبكة الإجرامية التي تنشط عبر العديد من بلديات الجهة الغربية من الجزائر العاصمة وتوقيفهم اتباعا وذلك بعد عمليات ترصد ومتابعة .

وذكر المصدر أنه بعد تمديد قطاع الاختصاص وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا و تم إصدار أوامر بتفتيش منازل المشتبه فيهم أين تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب9ر1 مليار سنيتم إلى جانب حجز مبلغ من العملة الأجنبية قدر ب 34 ألف يورو وهواتف نقالة وسلاح أبيض يتمثل في سيف من نوع ساموراي.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفاتهم، يبرز ذات المصدر الأمني.