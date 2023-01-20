Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر العاصمة: استرجاع 9ر1 مليار سنتيم و 000 34 يورو مسروقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 14:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
الجزائر العاصمة: استرجاع 9ر1 مليار سنتيم و 000 34 يورو مسروقة

الجزائر - تمكنت عناصر فرقة المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من توقيف جمعية أشرار واسترجاع مبلغ مالي مسروق قدر 9ر1 مليار سنتيم و 34.000 يورو، حسبما أفاد به اليوم الاثنين رئيس فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية.

و أوضح الملازم أول للشرطة بوقرة عبد النور في ندوة صحفية بمقر المقاطعة الغربية للشرطة القضائية أن العملية أسفرت عن توقيف جمعية اشرار مكونة من خمسة 5 اشخاص مشتبه فيهم من بينهم مسبوقين قضائيا قاموا بعدة سرقات طالت مساكن بقطاع الاختصاص حيث أفضت التحريات المستفيضة من قبل عناصر الفرقة مدعمة بمختلف الوسائل التقنية والعلمية الى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.

وأضاف المسؤول الأمني أن المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه كشف عن باقي أفراد الشبكة الإجرامية التي تنشط عبر العديد من بلديات الجهة الغربية من الجزائر العاصمة وتوقيفهم اتباعا وذلك بعد عمليات ترصد ومتابعة .

وذكر المصدر أنه بعد تمديد قطاع الاختصاص وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا و تم إصدار أوامر بتفتيش منازل المشتبه فيهم أين تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب9ر1 مليار سنيتم إلى جانب حجز مبلغ من العملة الأجنبية قدر ب 34 ألف يورو وهواتف نقالة وسلاح أبيض يتمثل في سيف من نوع ساموراي.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفاتهم، يبرز ذات المصدر الأمني.

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 14:40
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: استرجاع 9ر1 مليار سنتيم و 000 34 يورو مسروقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 14:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.27

سطيف: وفاة امرأتين بسبب الإنفلوانزا الموسمية العادية

20.01.27

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  

20.01.27

كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لدولة منغوليا في زيارة عمل إلى الجزائر

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.27

بلحيمر يؤكد على أهمية ترسيخ مكانة التلفزيون العمومي في القطاع السمعي البصري

20.01.27

إرسال قوة افريقية إلى ليبيا من شأنه ضمان احترام وقف إطلاق النار (جامعي) 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.23

اجتماع الجزائر حول ليبيا: الدعوة الى الانخراط في مسارالحوار السياسي