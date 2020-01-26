مستغانم: إنطلاق الأيام الإعلامية لقيادة الحرس الجمهوري

وأبرز قائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس مصلحة الاتصال لذات الهيئة العقيد غربي الأمين أن هذه التظاهرة "فضاء هام للاتصال ولعرض مختلف وسائل الحرس الجمهوري والتعريف بمهامه حيث يقدم إطاراته الشروحات والإجابات عن كل الاستفسارات التي يطرحها المواطنون والخاصة بهذا السلاح".

من جهته، أوضح العقيد غربي الأمين أن "مثل هذه التظاهرات الإعلامية تعد من التقاليد الحميدة التي ما فتأت قيادة الجيش الوطني الشعبي تجسدها دوريا في مختلف ربوع وطننا لأنها همزة وصل قوية بين المواطنين والجيش".

وكان العقيد بريك أحمد قائد القطاع العسكري لولاية مستغانم ممثلا عن اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية قد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة التي تدوم إلى غاية يوم الأربعاء القادم بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني.

وذكر العقيد بريك في كلمته الافتتاحية أن "هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على مختلف مكونات الحرس الجمهوري والتعرف عن قرب على مختلف مهامه وتخصصاته من خلال مثل هذه التظاهرات الإعلامية التي تندرج ضمن سياق ابراز إنجازات هياكل الجيش الوطني الشعبي على غرار الحرس الجمهوري والتي تم تحقيقها في إطار برامج التطوير والعصرنة".

وستساهم هذه التظاهرة التي تولي لها قيادة الجيش الوطني الشعبي أهمية بالغة وعناية خاصة لا سيما بهدف تعزيز رابطة الجيش-أمة، في تقوية بناء لحمة وطنية قوية وترسيخ روح التضامن والتواصل بين الشعب وجيشه، يضيف ذات المتحدث.

وسيتم بمناسبة هذه الأيام الإعلامية التي شهد افتتاحها حضورا مميزا لفئة الشباب والطلبة والتلاميذ تنظيم عدة ورشات تمثل مختلف تخصصات الحرس الجمهوري من موسيقى وتشريفات وخيالة ومواكبة وتدخل آلي وخاص وعرض صور وأفلام وثائقية حول مختلف المهام والنشاطات والفرص المتاحة أمام الشباب للتجنيد في صفوف الحرس الجمهوري.