Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحماية المدنية: تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي عبر 16 ولاية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 13:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
الحماية المدنية: تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي عبر 16 ولاية

الجزائر- قررت المديرية العامة للحماية المدنية تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي للحماية المدنية عبر 16 ولاية, وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب ولاية جيجل أول أمس الخميس, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أنه تقرر تفعيل هذه منظومة الإنذار بكل من ولايات باتنة, قسنطينة, أم البواقي, سطيف, برج بوعريريج, بجاية, سكيكدة, ميلة, البويرة, تيبازة, بليدة, الجزائر, بومرداس, تيزي وزو, المدية والجلفة, وهذا في إطار "تطبيق برنامج نشاطات المديرية العامة للحماية لسنة 2020 وعلى إثر الزلزال الذي ضرب ولاية جيجل يوم 24 فبراير 2020".

وفي هذا الصدد, ومن أجل تجهيز الأعوان لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث, تنظم المديرية العامة للحماية المدنية تمرينين على مستوى ولايتي البويرة وباتنة من 25 الى 28 يناير 2020, وتهدف هذه العملية الى "تقييم مدى استجابة هذه المفارز وكذا قياس درجة تنسيق العمل على أرض الواقع والاستفادة من الخبرات بين مختلف المتدخلين, من أجل جل توحيد أنماط العمل وتوسيع مجال التدخل للفرق الخاصة والمتدخلة في حالة الكوارث".

وأكدت مديرية الحماية المدنية أن هذه التمارين ترمي أيضا إلى "الحفاظ الدائم على حالة الجاهزية المسبقة للفرق المذكورة وكذا لقياس تفاعلها واختبار مختلف المتدخلين على أرض الواقع في ظروف شبه حقيقة للكارثة من حيث التنظيم (المخيمات, استقلالية المؤونة, والخدمات اللوجستية, بالإضافة إلى التكيف مع التقنيات الجديدة المكتسبة خلال دورات التدريب المتخصصة)", كما تهدف إلى "اختبار مدى انسجام وسائل الدعم في نظام الإسعافات البلد المنكوب وكذلك مساهمة الكفاءات في التكفل بالكارثة".

وذكر ذات المصدر أن الإشراف التقني لهذه التمارين "سيكون من قبل مكونين من الحماية المدنية والمتخصصين في إدارة الكوارث الكبرى", مشيرا إلى أن فرق الدعم والتدخل الأولي "مجهزة بمعدات وعتاد خاص للتدخل في حالات الطوارئ, ولها استقلالية لوجيستيكية وتتكون من 80 عون حماية مدنية بمختلف الرتب يشكلون مختلف الفرق المختصة, على غرار البحث والإنقاذ تحت الردوم, البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة, الفرق السينوتقنية, الغطاسين وخلايا التدخل في الحوادث الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية".

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 13:14
كلـمات مفتـاحيــة :
الحماية المدنية: تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي عبر 16 ولاية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 13:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.26

الحماية المدنية: تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي عبر 16 ولاية

20.01.26

زيارة الرئيس التركي أردوغان الى الجزائر: تعزيز ديناميكية التعاون الاقتصادي

20.01.26

المجلس الشعبي الوطني يشارك في دورة الشتاء للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بستراسبورغ

20.01.26

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية جيجل

20.01.26

الرئيس أردوغان يشرع في زيارة صداقة وعمل الى الجزائر

20.01.26

مليكة مالكي ..عُمر في تربية واكتشاف أسرار النحل (بورتريه)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.21

جثمان الفنانة لبنى بلقاسمي يوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة