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تبسة: إكتشاف موقع أثري يرجح أن يكون حماما رومانيا ببلدية فركان

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 12:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
تبسة: إكتشاف موقع أثري يرجح أن يكون حماما رومانيا ببلدية فركان

تبسة- إكتشف مواطن يقطن ببلدية فركان (180 كلم جنوب تبسة) مساء أمس السبت موقعا أثريا بمنطقة وادي السخنة ببلدية فركان يرجح أن يكون حماما رومانيا, حسب ما أفاد به يوم الأحد رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذه الجماعة المحلية الحبيب قاسم.

و أوضح ذات المنتخب ل"وأج" أن هذا المواطن اكتشف الموقع الأثري داخل مزرعته الخاصة أثناء قيامه بعملية حفر لغراسة أشجار زيتون و قد قام بإبلاغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذا الأمر.

و صرح أنه قام بدوره بإبلاغ كل من السلطات المحلية و المديرية المحلية للثقافة بهذا الاكتشاف الجديد بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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جدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوع المنصرم اكتشاف لوحة فسيفسائية بمنطقة تيفاش ببلدية نقرين بذات الولاية حيث يحتمل أن يكون موقعها عبارة عن حمام معدني يعود للحقبة الرومانية و قد تم توظيف 3 حراس لتأمين الموقع الأثري الذي اكتشفت به اللوحة بغية حمايتها من أي عمليات تخريب أو سرقة محتملة.

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 12:48
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تبسة: إكتشاف موقع أثري يرجح أن يكون حماما رومانيا ببلدية فركان
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 12:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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