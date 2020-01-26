تبسة: إكتشاف موقع أثري يرجح أن يكون حماما رومانيا ببلدية فركان

و أوضح ذات المنتخب ل"وأج" أن هذا المواطن اكتشف الموقع الأثري داخل مزرعته الخاصة أثناء قيامه بعملية حفر لغراسة أشجار زيتون و قد قام بإبلاغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذا الأمر.
و صرح أنه قام بدوره بإبلاغ كل من السلطات المحلية و المديرية المحلية للثقافة بهذا الاكتشاف الجديد بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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جدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوع المنصرم اكتشاف لوحة فسيفسائية بمنطقة تيفاش ببلدية نقرين بذات الولاية حيث يحتمل أن يكون موقعها عبارة عن حمام معدني يعود للحقبة الرومانية و قد تم توظيف 3 حراس لتأمين الموقع الأثري الذي اكتشفت به اللوحة بغية حمايتها من أي عمليات تخريب أو سرقة محتملة.