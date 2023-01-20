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المسيلة: 5 قتلى و 31 جريحا في حادث سير بعين الحجل

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 10:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
المسيلة: 5 قتلى و 31 جريحا في حادث سير بعين الحجل

المسيلة- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد على محور الطريق الوطني رقم 8 قرب مدينة عين الحجل (المسيلة) في المكان المسمى الناهية, إلى 5 وفيات و31 جريحا, حسب ما علم يوم الأحد من مصالح الدرك الوطني بالمسيلة.

وأوضحت ذات المصالح بأن الحادث وقع إثر اصطدام بين حافلة لنقل مسافرين تعمل على خط الجزائر العاصمة/ حاسي مسعود بجرار كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وأشارت ذات المصالح إلى أنه تم إجلاء الموتى و الجرحى إلى مستشفيي كل من سيدي عيسى بالمسيلة و الدويرة بالجزائر العاصمة.

وكان والي ولاية المسيلة, السيد الشيخ العرجة, قد تنقل إلى مكان الحادث للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمسعفين ضحايا هذا الحادث.

و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث.

للتذكير كانت مصالح الحماية المدنية قد أفادت صباح اليوم الأحد في حصيلة أولية بأنه تم تسجيل 4 قتلى و 26 جريحا في هذا الحادث المروري.

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 11:50
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المسيلة: 5 قتلى و 31 جريحا في حادث سير بعين الحجل
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 10:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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