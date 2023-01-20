المسيلة: 5 قتلى و 31 جريحا في حادث سير بعين الحجل

وأوضحت ذات المصالح بأن الحادث وقع إثر اصطدام بين حافلة لنقل مسافرين تعمل على خط الجزائر العاصمة/ حاسي مسعود بجرار كان يسير في الاتجاه المعاكس.
وأشارت ذات المصالح إلى أنه تم إجلاء الموتى و الجرحى إلى مستشفيي كل من سيدي عيسى بالمسيلة و الدويرة بالجزائر العاصمة.
وكان والي ولاية المسيلة, السيد الشيخ العرجة, قد تنقل إلى مكان الحادث للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمسعفين ضحايا هذا الحادث.
و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث.
للتذكير كانت مصالح الحماية المدنية قد أفادت صباح اليوم الأحد في حصيلة أولية بأنه تم تسجيل 4 قتلى و 26 جريحا في هذا الحادث المروري.