مهرجان للطيران الشراعي والطائرات المصغرة بالأغواط

الأغواط - احتضنت ولاية الأغواط الطبعة الأولى من المهرجان الوطني للطيران الشراعي والطائرات الصغيرة بمشاركة واسعة لهواة ومحترفي هذه الرياضة، حسبما علم اليوم السبت من المنظمين.

وتشكل هذه التظاهرة الرياضية (24-25 يناير) الإنطلاقة الفعلية لها بهذه الولاية التي تحتضن مقر نادي "أيرو كلوب" الذي يجمع عشاق الطيران والطائرات الصغيرة ، كما أوضح ممثل النادي المذكور فريد وزان .

وطالب ذات المتحدث بالمناسبة بالتفاتة "حقيقية" لهذه الرياضة بهذه الولاية خاصة و أن أعداد ممارسيها في تزايد "مستمر"، مبرزا في ذات السياق ضرورة تهيئة مضمار "المريغة" الذي احتضن هذه البطولة عبر تعبيد المضمار، و الذي هو الآن على شكل مضمار رملي لا يساعد الطائرات خاصة عند الإقلاع و الهبوط ، مثلما شرح وزان .

ويعتزم منظمو هذا الحدث تنظيم مهرجان عربي للطيران الشراعي والطائرات الصغيرة "في القريب" بمدينة الأغواط ، وفق ذات المصدر.