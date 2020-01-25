مهرجان للطيران الشراعي والطائرات المصغرة بالأغواط

وتشكل هذه التظاهرة الرياضية (24-25 يناير) الإنطلاقة الفعلية لها بهذه الولاية التي تحتضن مقر نادي "أيرو كلوب" الذي يجمع عشاق الطيران والطائرات الصغيرة ، كما أوضح ممثل النادي المذكور فريد وزان .
وطالب ذات المتحدث بالمناسبة بالتفاتة "حقيقية" لهذه الرياضة بهذه الولاية خاصة و أن أعداد ممارسيها في تزايد "مستمر"، مبرزا في ذات السياق ضرورة تهيئة مضمار "المريغة" الذي احتضن هذه البطولة عبر تعبيد المضمار، و الذي هو الآن على شكل مضمار رملي لا يساعد الطائرات خاصة عند الإقلاع و الهبوط ، مثلما شرح وزان .
ويعتزم منظمو هذا الحدث تنظيم مهرجان عربي للطيران الشراعي والطائرات الصغيرة "في القريب" بمدينة الأغواط ، وفق ذات المصدر.