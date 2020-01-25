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مهرجان للطيران الشراعي والطائرات المصغرة بالأغواط

  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

الأغواط - احتضنت ولاية الأغواط الطبعة الأولى من المهرجان الوطني للطيران الشراعي والطائرات الصغيرة بمشاركة واسعة لهواة ومحترفي هذه الرياضة، حسبما علم اليوم السبت من المنظمين.

وتشكل هذه التظاهرة الرياضية (24-25 يناير) الإنطلاقة الفعلية لها بهذه الولاية التي تحتضن مقر نادي "أيرو كلوب" الذي يجمع عشاق الطيران والطائرات الصغيرة ، كما أوضح ممثل النادي المذكور فريد وزان .

وطالب ذات المتحدث بالمناسبة بالتفاتة "حقيقية" لهذه الرياضة بهذه الولاية خاصة و أن أعداد ممارسيها في تزايد "مستمر"، مبرزا في ذات السياق ضرورة تهيئة مضمار "المريغة" الذي احتضن هذه البطولة عبر تعبيد المضمار، و الذي هو الآن على شكل مضمار رملي لا يساعد الطائرات خاصة عند الإقلاع و الهبوط ، مثلما شرح وزان .

ويعتزم منظمو هذا الحدث تنظيم مهرجان عربي للطيران الشراعي والطائرات الصغيرة  "في القريب" بمدينة الأغواط ، وفق ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان للطيران الشراعي والطائرات المصغرة بالأغواط
  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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