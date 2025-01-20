النعامة: حجز أكثر من 7 أطنان و 725 كلغ من الكيف المعالج خلال السنة المنصرمة

وأبرز نفس المسئول ل(وأج) أن وحدات الدرك الوطني وفرق حرس الحدود بالولاية قد عالجت السنة الماضية 17 قضية تصنف في إطار الإجرام المنظم وتتعلق بتهريب و نقل و الإتجار بالمخدرات مما مكن من توقيف وإيداع الحبس ل 20 شخص و تفكيك 5 شبكات خطيرة مختصة في هذا النوع من الجريمة.
وفي ما يتعلق بقضايا سرقة المواشي التي تسجل بالمنطقة بحكم طابعها الرعوي فقد عالجت ذات المصالح 15 قضية أودع من خلالها 8 أشخاص الحبس وتمثلت المواشي المسروقة في 467 رأس من الأغنام و 13 رأس من البقر، حسب ذات المصدر.
كما عالجت مصالح الدرك الوطني للنعامة في نفس الفترة 142 قضية (9 جنايات و 117 جنحة و 16 مخالفة) تمس الأشخاص والممتلكات تورط فيها حوالي 155 شخصا من بينهم 19 أودعو الحبس حيث تعلقت أغلب هذه القضايا بالضرب و الجرح العمدي وسرقات المحلات و الهواتف النقالة ولواحقها.
وبخصوص مكافحة تهريب السلع و المواد الأخرى فقد عالجت نفس المصالح 10 قضايا مع توقيف11 شخصا فيما تمثلت المحجوزات في أكثر من 21 ألف وحدة للمشروبات الكحولية ونحو1 مليون كيس من الشمة (التبغ) فضلا عن رؤوس المواشي وغيرها من المواد المهربة كما أشار ذات المصدر.