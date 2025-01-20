الجزائر: التضخم يستقر عند 0ر2 % على أساس سنوي إلى غاية ديسمبر 2019 -

النعامة: حجز أكثر من 7 أطنان و 725 كلغ من الكيف المعالج خلال السنة المنصرمة -

سباحة / بطولة الجزائر المفتوحة /اليوم الرابع وقبل الأخير/: تحطيم أرقام قياسية بالجملة -

هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات بولاية جيجل -

جيجل: وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة يطلعان على الوضع -

تيزي وزو: تكريم و ترحم على روح المطرب معطوب لوناس -

دراجات/تروبيكال أميسا بونغو /المرحلة الخامسة/: فوز الجزائري يوسف رقيقي -

حركة مجتمع السلم ستساهم في مسار الاصلاحات باقتراحات تخدم تحقيق الوفاق الوطني -

معرض العسل ومنتجات الخلية بالشلف: ارتفاع الأسعار ..الأسباب والتدابير -

فيروس كورونا: تقديم تعليمات للسلك الطبي لمواجهة أي طارئ -

جيجل : تشققات بعدد من المنازل و الطرق إثر الهزة الأرضية المسجلة بالعوانة -

فلسطين : مستوطنون يحرقون مسجدا في القدس المحتلة -

علماء أمريكيون: لقاح فيروس كورونا الجديد قد يكون جاهزا خلال 3 أشهر -

ملكة بريطانيا تصادق رسميا على قانون البريكست -

بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة: السباح عبد الله عرجون ينصب نفسه نجما فوق العادة -

حبوب : تجميع 20 مليون قنطار من القمح الصلب منذ أبريل الماضي -

المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية يصادق على اقتراح الجزائر حول تعديل نظامه الاساسي -

اجتماع الجزائر حول ليبيا: الدعوة الى الانخراط في مسارالحوار السياسي -

الرئيس تبون يستقبل وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي -