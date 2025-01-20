Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النعامة: حجز أكثر من 7 أطنان و 725 كلغ من الكيف المعالج خلال السنة المنصرمة

  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 12:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
الأرشيف الأرشيف

النعامة - حجزت مصالح الدرك الوطني أكثر من7 أطنان و 725 كلغ من الكيف المعالج بولاية النعامة خلال سنة 2019 حسبما أفاد به يوم السبت قائد المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني المقدم سواكر عبد الغني.

وأبرز نفس المسئول ل(وأج) أن وحدات الدرك الوطني وفرق حرس الحدود بالولاية قد عالجت السنة الماضية 17 قضية تصنف في إطار الإجرام المنظم وتتعلق بتهريب و نقل و الإتجار بالمخدرات مما مكن من توقيف وإيداع الحبس ل 20 شخص و تفكيك 5 شبكات خطيرة مختصة في هذا النوع من الجريمة.

وفي ما يتعلق بقضايا سرقة المواشي التي تسجل بالمنطقة بحكم طابعها الرعوي فقد عالجت ذات المصالح 15 قضية أودع من خلالها 8 أشخاص الحبس وتمثلت المواشي المسروقة في 467 رأس من الأغنام و 13 رأس من البقر، حسب ذات المصدر.

كما عالجت مصالح الدرك الوطني للنعامة في نفس الفترة 142 قضية (9 جنايات و 117 جنحة و 16 مخالفة) تمس الأشخاص والممتلكات تورط فيها حوالي 155 شخصا من بينهم 19 أودعو الحبس حيث تعلقت أغلب هذه القضايا بالضرب و الجرح العمدي وسرقات المحلات و الهواتف النقالة ولواحقها.

وبخصوص مكافحة تهريب السلع و المواد الأخرى فقد عالجت نفس المصالح 10 قضايا مع توقيف11 شخصا فيما تمثلت المحجوزات في أكثر من 21 ألف وحدة للمشروبات الكحولية ونحو1 مليون كيس من الشمة (التبغ) فضلا عن رؤوس المواشي وغيرها من المواد المهربة كما أشار ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
النعامة: حجز أكثر من 7 أطنان و 725 كلغ من الكيف المعالج خلال السنة المنصرمة
  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 12:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.25

الجزائر: التضخم يستقر عند 0ر2 % على أساس سنوي إلى غاية ديسمبر 2019

20.01.25

النعامة: حجز أكثر من 7 أطنان و 725 كلغ من الكيف المعالج خلال السنة المنصرمة

20.01.25

سباحة / بطولة الجزائر المفتوحة /اليوم الرابع وقبل الأخير/: تحطيم أرقام قياسية بالجملة

20.01.25

هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات بولاية جيجل

20.01.25

كرة القدم/رابطة الأبطال الإفريقية/المجموعة الثالثة - الجولة الخامسة: الوداد البيضاوي -…

20.01.24

جيجل: وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و التضامن الوطني و الأسرة و قضايا…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.21

جثمان الفنانة لبنى بلقاسمي يوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة