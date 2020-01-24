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جيجل : تشققات بعدد من المنازل و الطرق إثر الهزة الأرضية المسجلة بالعوانة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 14:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
جيجل : تشققات بعدد من المنازل و الطرق إثر الهزة الأرضية المسجلة بالعوانة

جيجل - تسببت هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريشتر اليوم الجمعة في تشققات و تصدعات بمجموعة من المساكن و الطرق ببلدية العوانة (20 كلم غرب جيجل), حسب ما علم من رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات الجماعة المحلية, مروان بوفنيسة.

وفي تصريح لوأج أوضح ذات المنتخب بأنه "بمجرد تسجيل هذه الهزة الأرضية نصبت خلية أزمة على مستوى المجلس الشعبي البلدي قامت بالتنقل إلى عدة مناطق بالبلدية حيث تمت معاينة تشققات كبيرة على مستوى شقق بحيي 30 و 20 مسكن إضافة إلى ميلان جزئي لإحدى العمارات".

وأشار الى تسجيل تصدعات على مستوى الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 و بلدية سلمى بن زيادة و كذا على مستوى الطريق البلدي رقم 10 الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ومشاتي لخراشة و قاع الجبل بالعوانة مضيفا أن خلية الأزمة  تواصل عملها للوقوف على مخلفات هذه الهزة الأرضية و ستقوم بإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن لتقديمه للجهات الوصية.

و قد سجلت هزة أرضية قوتها 9ر4 درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم الجمعة بولاية جيجل حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الذي أوضح بأن الهزة وقعت على الساعة الثامنة و 24 دقيقة و حدد مركزها ب5 كلم شمال-شرق العوانة في عرض البحر.

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جيجل : تشققات بعدد من المنازل و الطرق إثر الهزة الأرضية المسجلة بالعوانة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 14:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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