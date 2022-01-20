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الأغواط : استلام المسجد القطب مع نهاية السداسي الثاني لسنة 2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 11:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الأغواط - سيتم استلام المسجد القطب بمدينة الأغواط مع نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية بعد أن بلغت به الأشغال نسبة "متقدمة"، حسب ما أفادت الأربعاء مصالح مديرية التعمير و البناء بالولاية.

ويأتي المسجد القطب بالأغواط من بين 15 مسجدا على المستوى الوطني تابعا لمسجد الجزائر الأعظم، وهو الأكثر تقدما في ورشات الأشغال بنسبة فاقت 50% ، حيث استفادت منه الولاية سنة 2011 ، و خصص له غلافا ماليا فاق 973 مليون دج ، حسب ذات المصالح.

و يتربع هذا الصرح الديني على مساحة إجمالية تفوق 5 هكتارات و يتسع لأزيد من 12.000مصلي، ويتوفر على قاعة رئيسية للصلاة وأقساما للتدريس و مكتبة و قاعة محاضرات (200 مقعد)، إضافة إلى أربع سكنات وظيفية، فضلا على أن مساحته الخارجية تضم مجموعة من المرافق من بينها حظيرة سيارات و مساحات خضراء ، كما جرى توضيحه.

وسيضم المسجد القطب كذلك محلات وقفية تمكن هذا المرفق الديني من تحصيل مداخيل من نشاط تأجيرها بالنظر لموقعه الهام المحاذي للطريق الوطني رقم (1 ) في الجهة المقابلة لجامعة عمار ثليجي ، مثلما ذكر من جهته مدير الشؤون الدينية و الأوقاف عبد القادر باخو.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 12:08
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الأغواط : استلام المسجد القطب مع نهاية السداسي الثاني لسنة 2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 11:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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