إطلاق 40 طير حجل بالمنطقة السهبية ببلدية الرصفة لأول مرة بتيارت

تيارت - تم اليوم الثلاثاء بولاية تيارت إطلاق 40 طير حجل بالمنطقة السهبية بإقليم بلدية الرصفة في عملية تعد الأولى من نوعها بهدف تكثيف تواجد هذا النوع من الطيور وحمايتها من الإنقراض حسبما أفاد به رئيس مصلحة حماية الثروة النباتية والحيوانية بالمحافظة الولائية للغابات.

وأوضح عبد القادر عابدي أن هذه العملية التي بادرت بها جمعية الصيادين بدائرة عين كرمس بالتنسيق مع محافظة الغابات لولاية تيارت تعتبر سابقة من نوعها أين تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الغابية والتكثيف من تواجدها لحمايتها من الإنقراض.

وأبرز ذات المصدر أن" إطلاق هذه الطيور خلال هذه الفترة التي تتزامن وموسم التكاثر لدى مختلف أصناف الطيور والحيوانات هو فرصة لتزايد أعدادها بالمناطق السهبية لا سيما في ظل تراجع تواجدها بالفضاء الغابي من جراء أعمال الصيد".

وأشار الى أنه سيتم تعميم هذه المبادرات وتنظيم عمليات مشابهة تخص أصناف حيوانية أخرى عبر تراب الولاية بالتعاون مع الفيدرالية الولائية للصيادين من أجل تعويد هذه الفئة على المشاركة في إعمار الوسط الغابي والمحافظة على التنوع الحيواني و تنظيم الصيد و الصيادين وتحسيسهم بضرورة الإلتزام بشروط الصيد والفترات المناسبة التي تمارس خلالها هذه الهواية دون الإضرار بالسلسلة البيولوجية.

الجدير بالذكر أنه في إطار تنظيم الصيد تعكف محافظة الغابات بالتنسيق مع الفيدرالية الولائية للصيادين على تكوين نشاطاء هذه الهواية بصفة دورية لتأطيرهم حفاظا على الثروة الحيوانية الغابية.