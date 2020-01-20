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عنابة: نحو تسليم أشغال المحطة البحرية الجديدة "خلال صيف 2020"

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
عنابة: نحو تسليم أشغال المحطة البحرية الجديدة &quot;خلال صيف 2020&quot;

 عنابة- سيتم تسليم أشغال المحطة البحرية الجديدة لعنابة "خلال صائفة سنة 2020", حسبما أكدته اليوم الاثنين سلطات الولاية.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, توفيق مزهود لدى تفقده لوتيرة تقدم أشغال هذا المشروع الهيكلي في حديثه مع مسؤولي المجمع المكلف بالإنجاز على "ضرورة الرفع من وتيرة العمل وتفعيل كل الآليات التي تسمح بتدارك التأخر المسجل لاسيما و أن الآجال التعاقدية الخاصة بتسليم المحطة البحرية تنقضي في شهر أبريل من السنة الجارية."

وسجل مشروع المحطة البحرية الجديدة لعنابة الذي انطلقت أشغال إنجازه في يونيو  2016 تأخرا بسبب الأشغال الإضافية التي تطلبها المشروع لاسيما تلك المرتبطة بتقوية الأرضية, حسب الشروح المقدمة من طرف ممثلي مجمع باتيميتال/ ترافو كوفيا المكلف بالإنجاز.

وبعد استكمال الأشغال الكبرى الخاصة بتركيب الهيكل العام للمحطة سيشرع في تجسيد العمليات المرتبطة بالأشغال الثانوية التي من بينها مد مختلف الشبكات وتهيئة الفضاءات لتركيب التجهيزات الخاصة بما فيها السلالم الميكانيكية وغيرها من التجهيزات الخاصة بالمحطة, حسب ذات الشروح التي أبرزت أن إنجاز المحطة البحرية لعنابة المتشكلة من ثلاثة طوابق تجمع بين خدمات النقل البحري والنشاطات التجارية والترفيهية والخدماتية المفتوحة أمام المواطنين يأتي بتمويل من مؤسسة ميناء عنابة وذلك بغلاف مالي أولي تجاوز ال 4 ملايير د.ج.

وبجرد دخول المحطة البحرية الجديدة التي تتسع لما مجموعه 1.200 مسافر و300 مركبة للرحلة الواحدة حيز الخدمة ستسمح باستحداث ما لا يقل عن 200 منصب شغل مباشر جديد إضافة الى فرص التشغيل غير المباشرة, حسبما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
عنابة: نحو تسليم أشغال المحطة البحرية الجديدة "خلال صيف 2020"
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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