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حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 11:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 37 مرات
حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

الوادي - ارتفعت حصيلة قتلى حادث المرور المروع الذي وقع أمس الأحد بالطريق الوطني رقم (3) بشمال ولاية الوادي إلى 13 قتيلا، حسبما أفاد به اليوم الإثنين مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالولاية.

وتتعلق حالة الوفاة برجل يبلغ من العمر 41 سنة ينحدر من ولاية بجاية فارق الحياة صباح اليوم متأثرا بجروحه وهو من ضمن الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بن عمر الجيلاني بمدينة الوادي، كما أوضح السيد عبد القادر لعويني.

كما غادر صباح هذا اليوم 27 جريحا المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمغير (التي 160 كلم عن عاصمة الولاية) بعد تلقيهم الفحوصات الطبية اللازمة، حسب ذات المسؤول، مضيفا بأن نحو عشرين جريحا لازالوا خاضعين للمراقبة الطبية، وهم 16 جريحا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالمغير و4 جرحى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالوادي.

للتذكير، وقع حادث المرور لدى اصطدام حافلتين لنقل المسافرين في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد على مستوى الطريق الوطني رقم (3) الرابط بين بلديتي أسطيل(ولاية الوادي) و أوماش (ولاية بسكرة)، وكان قد أدى الى 12 وفاة و 59 جريحا قبل ام يتوفى اليوم أحد الجرحى.

وقد تنقل وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي كمال بلجود وعبد الرحمان بن بوزيد في ذات اليوم إلى ولاية الوادي للاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى ومتابعة ظروف التكفل الصحي بهم. 

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد قدم تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه المأساة، متمنيا الشفاء للجرحى كما كلف الوزير الأول باتخاذ كافة الإجراءات للتكفل بالجرحى وتقديم المساعدة لعائلات الضحايا.

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حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 11:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 37 مرة   شارك

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