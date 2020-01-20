حادث المرور بالوادي: تحويل جريحين من  بسكرة إلى المستشفى الجامعي بباتنة 

بسكرة - تم مساء يوم الأحد تحويل جريحين اثنين (2) من ضحايا حادث المرور الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد بولاية الوادي من بسكرة إلى المستشفى الجامعي لباتنة و ذلك لاستكمال علاجهما حسب ما أفاد به مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر لبسكرة عامر خالدي .

وأوضح ذات المسؤول ل/ـوأج أن الجريحين اللذين تم تحويلهما إلى المؤسسة الاستشفائية بشير بن ناصر ببسكرة كانا من بين ما مجموعه 7 حالات.

وأضاف ذات المتحدث أن الجريحين المحولين إلى المستشفى الجامعي لباتنة أحدهما ينحدر من ولاية جيجل تم استقباله بمصلحة جراحة العظام و الثاني من ولاية سطيف أدخل إلى مصلحة جراحة الأعصاب حيث تم التكفل الأولي بهما وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الأطباء تحويلهما نحو المستشفى الجامعي لباتنة لتعذر التكفل بهما بمستشفى عاصمة الزيبان.

واستنادا للسيد خالدي فإن الحالات ال 5 الأخرى المتكفل بها حاليا بمستشفى بشير بن ناصر يوجد من بينها مصاب تم تحويله مساء اليوم إلى مصلحة الجراحة العامة فيما وزعت الحالات الأخرى على مصلحتي جراحة العظام وجراحة الأعصاب مؤكدا أن وضعياتهم "مستقرة" حيث تم إجراء عملية جراحية لأحدهم أصيب بكسور فيما تخضع الحالات الأخرى حاليا للعناية الطبية.

وكان الجرحى ال 7 الذين تم استقبالهم اليوم بمستشفى بشير بن ناصر قد تم إجلاء اثنين منهم من موقع الحادث على متن سيارات إسعاف للحماية المدنية العاملة ببسكرة كما تم تحويل جريح ثالث صباح اليوم فيما وصل 3 جرحى بعد ظهر اليوم والجريح ال7 وصل مساء اليوم إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم حسب ذات المصدر .

للإشارة فإن الجرحى ال 7 هم من بين ضحايا حادث مرور نجم عن اصطدام مباشر بين حافلتين لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة والوادي ببلدية اسطيل (الوادي ) وأسفر عن وفاة 12 شخصا و59 جريحا.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قدم تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه المأساة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى كما كلف الوزير الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا.