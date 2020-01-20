Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حادث المرور بالوادي: تحويل جريحين من  بسكرة إلى المستشفى الجامعي بباتنة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 10:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

بسكرة -  تم مساء يوم الأحد تحويل جريحين اثنين (2) من ضحايا حادث المرور الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد بولاية الوادي من بسكرة إلى المستشفى الجامعي لباتنة و ذلك لاستكمال علاجهما حسب ما أفاد به مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر لبسكرة  عامر خالدي .

وأوضح ذات المسؤول ل/ـوأج أن الجريحين اللذين تم تحويلهما إلى المؤسسة الاستشفائية بشير بن ناصر ببسكرة كانا من بين ما مجموعه 7 حالات.

وأضاف ذات المتحدث أن الجريحين المحولين إلى المستشفى الجامعي لباتنة أحدهما ينحدر من ولاية جيجل تم استقباله بمصلحة جراحة العظام و الثاني من ولاية سطيف أدخل إلى مصلحة جراحة الأعصاب حيث تم التكفل الأولي بهما وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الأطباء تحويلهما نحو المستشفى الجامعي لباتنة لتعذر التكفل بهما بمستشفى عاصمة الزيبان.

واستنادا للسيد خالدي فإن الحالات ال 5 الأخرى المتكفل بها حاليا بمستشفى بشير بن ناصر يوجد من بينها مصاب تم تحويله مساء اليوم إلى مصلحة الجراحة العامة فيما وزعت الحالات الأخرى على مصلحتي جراحة العظام وجراحة الأعصاب مؤكدا أن وضعياتهم "مستقرة" حيث تم إجراء عملية جراحية لأحدهم أصيب بكسور فيما تخضع الحالات الأخرى حاليا للعناية الطبية.

وكان الجرحى ال 7  الذين تم استقبالهم اليوم بمستشفى بشير بن ناصر قد تم إجلاء اثنين منهم من موقع الحادث على متن سيارات إسعاف للحماية المدنية العاملة ببسكرة كما تم تحويل جريح ثالث صباح اليوم فيما وصل 3 جرحى بعد ظهر اليوم والجريح ال7 وصل مساء اليوم إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم حسب ذات المصدر .

للإشارة فإن الجرحى ال 7  هم من بين ضحايا حادث مرور نجم عن اصطدام مباشر بين حافلتين لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة والوادي ببلدية اسطيل (الوادي ) وأسفر عن وفاة 12 شخصا و59 جريحا.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قدم تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه المأساة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى كما كلف الوزير الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا.

كلـمات مفتـاحيــة :
حادث المرور بالوادي: تحويل جريحين من  بسكرة إلى المستشفى الجامعي بباتنة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 10:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في ندوة برلين الدولية حول ليبيا

20.01.20

اختتام أشغال ندوة برلين حول ليبيا بالاتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل…

20.01.20

بلادهان يترأس اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق لأجل السلم والمصالحة في مالي

20.01.20

اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية: انعقاد الدورة الـ15 ببماكو

20.01.20

حادث المرور بالوادي: تحويل جريحين من  بسكرة إلى المستشفى الجامعي بباتنة 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.16

موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني