وأوضح ذات المصدر ان الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة هي تلمسان و سيدي بلعباس و سعيدة و النعامة و البيض وتيارت والاغواط، حيث سيتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و 15 سم يوم الاثنين ابتداء من الساعة الثالثة صباحا (03:00 سا) إلى غاية منتصف النهار (12:00 سا).
ارتقاب تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر بعديد ولايات غرب الوطن
أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:27 الفئـة : جهـوي قراءة : 9 مرات
الجزائر - أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة اليوم الأحد عن تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر في عدة ولايات من غرب الوطن.
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