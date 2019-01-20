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ارتقاب تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر بعديد ولايات غرب الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
ارتقاب تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر بعديد ولايات غرب الوطن

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة اليوم الأحد عن تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر في عدة ولايات من غرب الوطن.

وأوضح ذات المصدر ان الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة هي تلمسان و سيدي بلعباس و سعيدة و النعامة و البيض وتيارت والاغواط، حيث سيتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و 15 سم يوم الاثنين ابتداء من الساعة الثالثة صباحا (03:00 سا) إلى غاية منتصف النهار (12:00 سا).

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ارتقاب تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر بعديد ولايات غرب الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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ارتقاب تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر بعديد ولايات غرب الوطن

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