حادث المرور بالوادي: إجلاء 6 جرحى إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية ببسكرة

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي -

رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي -

العراق: مواجهات في بغداد واستعداد لحراك تصعيدي غير مسبوق في الوسط والجنوب -

لبنان: هدوء حذر غداة يوم من المواجهات غير المسبوقة جراء التأخر في تنفيذ مطالب المحتجين -

رئيس الجمهورية يقرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول -

فلاحة: السيد تبون يدعو لرفع قدرات التخزين و لمعالجة مستعجلة لنقص الحليب -

بسكرة: إستقرار الحالة الصحية للجرحى ضحايا حادث اصطدام حافلتين على الطريق الوطني رقم 3 -

تبون: الجزائر في بداية مسار سيمكن من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها -

قطاع السكن: إطلاق برنامج جديد بمليون وحدة سكنية للفترة 2020 – 2024 -

إستيراد قطع تركيب السيارات: السيد تبون يأمر بتصفية مستعجلة للوضعية -

تمديد أجال التسجيلات لقرعة حج 2020/ 2021 الى غاية الفاتح من فيفري القادم -

هياكل استشفائية: الرئيس تبون يأمر باعتماد مخطط استعجالي -

المجتمع الدولي يبحث من برلين سبل إحلال السلام بليبيا -

مؤتمر برلين: فرصة سانحة لحشد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في ليبيا -

الوادي: 12 حالة وفاة و46 جريح في حادث مرور -

السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي -

فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية -

تونس تعلن عن عدم مشاركتها في المؤتمر الدولي ببرلين حول ليبيا بسبب ورود الدعوة بصفة متأخرة -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء : النص الكامل للبيان -