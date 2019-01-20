حادث المرور بالوادي: إجلاء 6 جرحى إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية ببسكرة

ونجم هذا الحادث الخطير عن اصطدام مباشر بين حافلتين لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم (3) في شقه الرابط بين بلديتي أسطيل (ولاية الوادي) ، وأوماش (ولاية بسكرة)، إحداها تضمن خط ورقلة/ جيجل والثانية خط سطيف/ ورقلة، حسبما أفادت به الحماية المدنية.
ومن بين مجموع 59 جريحا ، 38 منهم يوجدون حاليا بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير (160 كلم شمال الوادي)، و11 آخرين نقلوا وبالنظر إلى حالتهم الحرجة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية ببسكرة (6) والمؤسسة العمومية الإستشفائية بن عمر جيلاني بالوادي (5) ، فيما غادر 10 جرحى مستشفى المغير بعد تلقيهم الفحوصات اللازمة ، مثلما ذكر السيد عبد القادر لعويني.
وتنقل وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي كمال بلجود وعبد الرحمان بن بوزيد إلى ولاية الوادي للإطمئنان على الحالة الصحية لجرحى هذا الحادث الأليم وظروف التكفل الصحي بهم.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قدم تعازيه ومواساته إلى عائلات ضحايا هذه المأساة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وكلف السيد تبون الوزير الأول لاتخاذ كل الإجراءات للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا.