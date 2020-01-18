Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

تيسمسيلت - تم مؤخرا إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"، حسبما أفاد به يوم السبت مدير السياحة و الصناعات التقليدية بالنيابة.

و أوضح صالح باقل لوأج على هامش الطبعة الثامنة لتظاهرة الموعد السياحي الثقافي التي أقيمت اليوم السبت ببلدية برج الأمير عبد القادر بأن إدراج الولاية ضمن هذا المسار السياحي قد تم من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالنظر لكون المنطقة تزخر بمعلم أثري متمثل في حصن "تازا" متواجد بنفس البلدية والذي يعد أحد قلاع الجهاد لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ضد الاستعمار الفرنسي.

و يشمل هذا المسار السياحي أيضا الولايات التي تضم معالم أثرية تؤرخ لفترة الأمير عبد القادر الجزائري منها المدية وعين الدفلى و تيارت و معسكر.

و سيتم ضمن هذا المسار برمجة زيارات بيداغوجية دورية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية و الطلبة الجامعيين و الباحثين في علم الآثار والتاريخ المعاصر إلى المعلم الأثري لحصن "تازا" ببلدية برج الأمير عبد القادر ما من شأنه تنشيط و ترقية السياحة الثقافية بالولاية وفق ذات المسؤول.

وكشف السيد باقل أن مديرية السياحة والصناعات التقليدية قد أعدت برنامجا خاصا بالتعاون مع مديرية الثقافة لتنشيط الساحية الثقافية بالمنطقة من خلال برمجة زيارات بيداغوجية و سياحية إلى المعالم الأثرية للولاية المصنفة كممتلكات ثقافية وطنية المتمثلة في معلم حصن "تازا" ببرج الأمير عبد القادر والقبور الرومانية بمنطقة "عين تكرية" بخميستي و المخبأ الصخري بمنطقة "عين الصفا" ببلدية تيسمسيلت فضلا على تشجيع وكالات السياحة و الأسفار الناشطة بالولاية على تنظيم رحلات إلى هذه المواقع الأثرية.

و للإشارة شهدت الطبعة الثامنة للموعد السياحي الثقافي الرياضي المنظمة من طرف السلطات الولائية العديد من الأنشطة منها إقامة معارض للمنتوجات الحرفية على غرار الزرابي و النسيج و الأواني الطينية وعرض لوحات زيتية من انجاز فنانين تشكيليين محليين فضلا على إقامة فضاء للمطالعة لفائدة الأطفال بمساهمة المكتبة المتنقلة التابعة للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لتيسمسيلت و كذا تقديم استعراضات فلكلورية من أداء عدد من الفرق المحلية وأنشطة ترفيهية و رياضية و عروض بهلوانية لفائدة الأطفال إلى جانب تنظيم زيارة بيداغوجية لفائدة 100 تلميذ و منخرط بجمعيات ثقافية وشبانية إلى المعلم الأثري لحصن "تازا" أحد قلاع الجهاد للأمير عبد القادر الجزائري ضد الجيش الاستعماري الفرنسي.

و تهدف هذه المبادرة لخلق حركية سياحية بالمنطقة و العمل على استقطاب سياح من داخل وخارج الولاية و كذا التعريف بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجهة استنادا إلى السيد باقل.

 

آخر تعديل على السبت, 18 كانون2/يناير 2020 15:25
كلـمات مفتـاحيــة :
إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.18

مختصون يحذرون من تنامي خطاب الكراهية و الجهوية على مواقع التواصل الاجتماعي

20.01.18

بومرداس: مشاركة زهاء ألف متسابق في نصف المارطون

20.01.18

إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"

20.01.18

غاز احادي أكسيد الكربون: وفاة 30 شخص واصابة 273 آخرين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري

20.01.18

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.01.18

عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير