إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"

و أوضح صالح باقل لوأج على هامش الطبعة الثامنة لتظاهرة الموعد السياحي الثقافي التي أقيمت اليوم السبت ببلدية برج الأمير عبد القادر بأن إدراج الولاية ضمن هذا المسار السياحي قد تم من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالنظر لكون المنطقة تزخر بمعلم أثري متمثل في حصن "تازا" متواجد بنفس البلدية والذي يعد أحد قلاع الجهاد لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ضد الاستعمار الفرنسي.
و يشمل هذا المسار السياحي أيضا الولايات التي تضم معالم أثرية تؤرخ لفترة الأمير عبد القادر الجزائري منها المدية وعين الدفلى و تيارت و معسكر.
و سيتم ضمن هذا المسار برمجة زيارات بيداغوجية دورية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية و الطلبة الجامعيين و الباحثين في علم الآثار والتاريخ المعاصر إلى المعلم الأثري لحصن "تازا" ببلدية برج الأمير عبد القادر ما من شأنه تنشيط و ترقية السياحة الثقافية بالولاية وفق ذات المسؤول.
وكشف السيد باقل أن مديرية السياحة والصناعات التقليدية قد أعدت برنامجا خاصا بالتعاون مع مديرية الثقافة لتنشيط الساحية الثقافية بالمنطقة من خلال برمجة زيارات بيداغوجية و سياحية إلى المعالم الأثرية للولاية المصنفة كممتلكات ثقافية وطنية المتمثلة في معلم حصن "تازا" ببرج الأمير عبد القادر والقبور الرومانية بمنطقة "عين تكرية" بخميستي و المخبأ الصخري بمنطقة "عين الصفا" ببلدية تيسمسيلت فضلا على تشجيع وكالات السياحة و الأسفار الناشطة بالولاية على تنظيم رحلات إلى هذه المواقع الأثرية.
و للإشارة شهدت الطبعة الثامنة للموعد السياحي الثقافي الرياضي المنظمة من طرف السلطات الولائية العديد من الأنشطة منها إقامة معارض للمنتوجات الحرفية على غرار الزرابي و النسيج و الأواني الطينية وعرض لوحات زيتية من انجاز فنانين تشكيليين محليين فضلا على إقامة فضاء للمطالعة لفائدة الأطفال بمساهمة المكتبة المتنقلة التابعة للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لتيسمسيلت و كذا تقديم استعراضات فلكلورية من أداء عدد من الفرق المحلية وأنشطة ترفيهية و رياضية و عروض بهلوانية لفائدة الأطفال إلى جانب تنظيم زيارة بيداغوجية لفائدة 100 تلميذ و منخرط بجمعيات ثقافية وشبانية إلى المعلم الأثري لحصن "تازا" أحد قلاع الجهاد للأمير عبد القادر الجزائري ضد الجيش الاستعماري الفرنسي.
و تهدف هذه المبادرة لخلق حركية سياحية بالمنطقة و العمل على استقطاب سياح من داخل وخارج الولاية و كذا التعريف بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجهة استنادا إلى السيد باقل.