Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 14:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل أرشيف

الجزائر- ستعرف ولاية الجزائر خلال الأسبوع المقبل عملية ترحيل جديدة بتخصيص 3000 وحدة سكنية إجتماعية في صيغة السكن التساهمي الايجاري, حسبما أكده يوم السبت والي الجزائر العاصمة, عبد الخالق صيودة.

وأوضح السيد صيودة, خلال إشرافه على برنامج  خاص بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لـ18 يناير من كل سنة, أنه سيتم توزيع 3000 وحدة سكنية في صيغة التساهمي الايجاري خلال الأسبوع المقبل وذلك مواصلة لعملية الترحيل 25 التي باشرها الولاية منذ أزيد من سنة.

وأكد الوالي أن مصالحه تعمل الآن على وضع الترتيبات الأخيرة لضبط الإحصاء و تطهير قوائم المستفيدين من العائلات, مشيرا إلى أن عملية الترحيل ستمس كل المقاطعات الإدارية الـ 13 لولاية الجزائر.

اقرأ أيضا:       والي العاصمة: ترحيل سكان "حي بن جعيدة" القصديري ببرج البحري الأسبوع القادم ...

ومن جهة أخرى أكد والى الجزائر لعاصمة أن مشاريع إنجاز السكنات سيتم استلامها تباعا في مختلف الصيغ الأخرى.

يذكر أنه سبق للوالي وأن صرح عن وجود 8364 سكن في صيغة السكن العمومي الايجاري ستستلم مع مطلع السنة الجديدة 2020.

آخر تعديل على السبت, 18 كانون2/يناير 2020 14:58
كلـمات مفتـاحيــة :
عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 14:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.18

مختصون يحذرون من تنامي خطاب الكراهية و الجهوية على مواقع التواصل الاجتماعي

20.01.18

بومرداس: مشاركة زهاء ألف متسابق في نصف المارطون

20.01.18

إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"

20.01.18

غاز احادي أكسيد الكربون: وفاة 30 شخص واصابة 273 آخرين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري

20.01.18

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.01.18

عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير