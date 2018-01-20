عملية الترحيل الـ25 بالجزائر العاصمة: توزيع 3000 وحدة سكنية إجتماعية الأسبوع المقبل

وأوضح السيد صيودة, خلال إشرافه على برنامج خاص بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لـ18 يناير من كل سنة, أنه سيتم توزيع 3000 وحدة سكنية في صيغة التساهمي الايجاري خلال الأسبوع المقبل وذلك مواصلة لعملية الترحيل 25 التي باشرها الولاية منذ أزيد من سنة.
وأكد الوالي أن مصالحه تعمل الآن على وضع الترتيبات الأخيرة لضبط الإحصاء و تطهير قوائم المستفيدين من العائلات, مشيرا إلى أن عملية الترحيل ستمس كل المقاطعات الإدارية الـ 13 لولاية الجزائر.
اقرأ أيضا: والي العاصمة: ترحيل سكان "حي بن جعيدة" القصديري ببرج البحري الأسبوع القادم ...
ومن جهة أخرى أكد والى الجزائر لعاصمة أن مشاريع إنجاز السكنات سيتم استلامها تباعا في مختلف الصيغ الأخرى.
يذكر أنه سبق للوالي وأن صرح عن وجود 8364 سكن في صيغة السكن العمومي الايجاري ستستلم مع مطلع السنة الجديدة 2020.