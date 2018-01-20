Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: حجز 57،48 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 11:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
باتنة: حجز 57،48 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك

باتنة - حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الشمرة بولاية باتنة ما لا يقل عن 57،48 قنطار من الدجاج الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري كانت مهيأة للبيع وذلك على مستوى مذبح للدواجن بمشتة أولاد العمراوي بذات البلدية، حسبما استفيد مساء يوم الجمعة من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني محليا .

وجاءت العملية -وفق المصدر-  بناء على ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بهذا الشأن ليتم تفتيش المذبح وفقا للإجراءات القانونية حيث تم العثور على كمية الدجاج التي كانت مغلفة بشريط بلاستيكي شفاف مهيأ للبيع وصناديق بلاستيكية بها أحشاء وكبد الدجاج تفتقر لدمغة الطبيب البيطري .

واستكمالا للتحقيق تم عرض الدواجن المتواجدة بالمذبح على الطبيب البيطري الذي أكد أن كمية الدواجن المقدرة 57،48 قنطار وكذا الكبد والأحشاء المقدرة ب 385 كلغ غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير الصحية ليتم حجزها و إتلافها صحيا يضيف ذات المصدر.

إقرأ أيضا : باتنة: حجز حوالي 3 قناطير من اللحوم البيضاء غير المطابقة للشروط الصحية

وتم إعداد ملف جزائي في حق صاحب المذبح البالغ من العمر 39 سنة عن جنحة "انعدام شروط النظافة والنظافة الصحية وعدم التصريح بالمستخدمين لدى مصلحة الضمان الاجتماعي و كذا عدم عرض الدجاج للتفتيش البيطري الحيواني قبل وبعد الذبح وجنحة خداع المستهلك بواسطة تاريخ أو تمديد صلاحية المنتج"، حسب ما تم إيضاحه.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: حجز 57،48 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 11:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.18

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

20.01.18

باتنة: حجز 57،48 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك

20.01.18

سباحة/ التحدي الدولي بجنيف: سحنون ومجاهد يفتكان بطاقة المشاركة في بطولة إفريقيا

20.01.18

هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية بجاية

20.01.18

المرحلة الثانية لكأس الجزائر للمبارزة (أواسط/فردي): مولودية الجزائر تحصد أغلبية الألقاب

20.01.17

دراجات / بطولة إفريقيا على المضمار : ثلاث ميداليات جديدة للجزائر من بينها ذهبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير