باتنة: حجز 57،48 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك

وجاءت العملية -وفق المصدر- بناء على ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بهذا الشأن ليتم تفتيش المذبح وفقا للإجراءات القانونية حيث تم العثور على كمية الدجاج التي كانت مغلفة بشريط بلاستيكي شفاف مهيأ للبيع وصناديق بلاستيكية بها أحشاء وكبد الدجاج تفتقر لدمغة الطبيب البيطري .
واستكمالا للتحقيق تم عرض الدواجن المتواجدة بالمذبح على الطبيب البيطري الذي أكد أن كمية الدواجن المقدرة 57،48 قنطار وكذا الكبد والأحشاء المقدرة ب 385 كلغ غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير الصحية ليتم حجزها و إتلافها صحيا يضيف ذات المصدر.
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وتم إعداد ملف جزائي في حق صاحب المذبح البالغ من العمر 39 سنة عن جنحة "انعدام شروط النظافة والنظافة الصحية وعدم التصريح بالمستخدمين لدى مصلحة الضمان الاجتماعي و كذا عدم عرض الدجاج للتفتيش البيطري الحيواني قبل وبعد الذبح وجنحة خداع المستهلك بواسطة تاريخ أو تمديد صلاحية المنتج"، حسب ما تم إيضاحه.