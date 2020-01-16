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الأغواط: إستقالة رئيس المجلس الشعبي لبلدية البيضاء بعد رفع التجميد عن المجلس

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الأغواط - قدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية البيضاء الساسي مزندي اليوم الخميس استقالته من منصبه بعد الإتفاق مع المجلس في اجتماع دعا إليه والي ولاية الأغواط عبد القادر برادعي، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني الصافي العرابي من أجل إيجاد حل للمجلس الذي تم تجميده منذ الثلاثي الأول من 2019 ، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وكان والي الولاية، حسب ذات المصدر، قد أصدر في 21 مارس الماضي قرارا يتضمن سلطة الحلول محل المجلس الشعبي لبلدية البيضاء، بعد حالة الإنسداد الكامل التي شهدها آنذاك، ليتم الإتفاق على الإجتماع الذي احتضنه اليوم مقر الولاية و حضره كل أعضاء المجلس الشعبي لبلدية البيضاء، حيث قدم رئيس البلدية استقالته المكتوبة.

و سيتم في هذه الحالة تفعيل المادتين 71 و 73 من القانون رقم 10-11 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، المتعلّق بالبلدية، والخاص باستقالة رئيس البلدية وكيفيات استخلافه، بالإضافة إلى إلغاء القرار المتضمن سلطة الحلول، مثلما جرى شرحه.

وفي هذا الشأن، أكّد والي الولاية على ضرورة احترام قوانين الجمهورية، و تغليب المصلحة العامة و كذا تظافر جهود الجميع، إداريين و منتخبين، سعيا إلى ترقية الخدمة العمومية و الإرتقاء بها إلى مستوى تطلّعات ساكنة بلدية البيضاء و الولاية بشكل عام.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأغواط: إستقالة رئيس المجلس الشعبي لبلدية البيضاء بعد رفع التجميد عن المجلس
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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