الوقاية من الفيضانات: معالجة 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق الحضرية

البليدة - تم في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات معالجة وتنقية 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق الحضرية عبر مختلف ولايات الوطن والتي تصنف ضمن قائمة النقاط السوداء المعرضة لخطر الفيضانات، حسبما كشفت عنه اليوم الأربعاء بالبليدة ممثلة وزارة الموارد المائية، زياني نورة.

وأوضحت لـ/وأج السيدة زياني على هامش أشغال يوم دراسي حول "خطر الفيضانات بالمناطق الحضرية"، أنه تم في إطار مخطط عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات "معالجة 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق الحضرية لغاية الآن وهذا من أصل 700 كلم معنية بهذه العملية".

كما تم تشكيل في إطار العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد المائية بغية الحد من مخاطر الفيضانات، لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف الفاعلة على غرار وزارات البيئة والنقل والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تجسيد هذه الإستراتيجية مع آفاق سنة 2030، وفقا لذات المصدر.

وفي سياق ذي صلة، كشفت ذات المتحدثة عن إحصاء 689 موقع مهدد بخطر الفيضانات موزع عبر مختلف ولايات الوطن بسبب تسجيلها لحوادث مماثلة خلال سنوات مضت وهي النتائج التي أسفرت عنها دراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات التي مولت من طرف الاتحاد الأوربي وهذا في إطار التعاون الجزائر-الاتحاد الأوربي- برنامج دعم قطاع الماء والتطهير.

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وفي ذات السياق تطرق العديد من الخبراء والأساتذة الباحثين إلى أسباب وقوع الفيضانات وكذا سبل التقليل من أضرارها أين أرجع البروفيسور والباحث بالمدرسة الوطنية العليا للري (المنظمة لهذا اللقاء العلمي)، محمد مدي، أسباب وقوع الفيضانات التي شهدتها عدد من ولايات الوطن خلال السنوات الأخيرة إلى تأثير التغير المناخي، فضلا عن تأثير العامل البشري.

وأكد البروفيسور مادي أن التغير المناخي تسبب في تأخر المواسم إلى جانب تسجيل نقص في معدل كميات الأمطار المتساقطة سنويا، مشيرا إلى أن جل الفيضانات التي شهدتها عدد من ولايات الوطن خلال وقت سابق كانت بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار في ظرف زمني قصير مما أسفر عنه عجز البالوعات عن امتصاص هذا الكم الكبير من الأمطار.

وأضاف أن تساقط كميات كبيرة من الأمطار في ظرف قصير يتسبب أيضا في الرفع من مستوى تدفق مياه الوديان العابرة للمناطق الحضرية، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية عند وضع مخطط تهيئة الوديان بشكل يتناسب مع المعطيات الجديدة تفاديا لوقوع خطر الفيضانات التي يمكن أن تسفر عن خسائر في الأرواح وأخرى مادية جسيمة، داعيا إلى إعداد دراسات معمقة تقوم بها مخابر البحث على مستوى الجامعات بالتنسيق مع المؤسسات التابعة لوزارتي الموارد المائية.

بدوره تطرق مدير المدرسة الوطنية العليا للري، كمال ميهوبي، إلى أهداف هذا اليوم الدراسي الذي جمع أساتذة باحثين وخبراء بالإضافة إلى ممثلي مختلف الجهات الفاعلة كالحماية المدنية، حيث لخصها في مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بسبل الوقاية من مخاطر الفيضانات بهدف التقليل من خسائرها.

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كما يهدف هذا الاجتماع العلمي- يضيف السيد ميهوبي- إلى خلق فضاء لتبادل الخبرات ما بين الباحثين والمهنيين الممثلين لمختلف القطاعات المعنية بإدارة خطر الفيضانات في المناطق الحضرية خاصة.

يذكر أن الدولة رصدت أكثر من 311 مليار دج من أجل تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات في آفاق 2030 التي تعد بمثابة إطار للعمل المشترك و خارطة طريق مشتركة تسمح لجميع الأطراف المعنية بتنسيق جهودها من أجل تقليص حساسية المدن الجزائرية ومكافحة خطر الفيضانات.