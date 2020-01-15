الوادي: تفعيل آلية "سيربالاك" لمعالجة الفائض في إنتاج البطاطس للموسم الفلاحي الجاري

الوادي - تم تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الإستهلاك "سيربالاك" خلال الأسبوع الجاري بولاية الوادي كآلية لمعالجة مشكل الفائض في محاصيل البطاطس لهذا الموسم (2019-2020)، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء لدى مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية.

ويأتي تطبيق هذه الآلية في إطار تنفيذ البرنامج ''الاستعجالي'' المسطر لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بتقديم حلول عملية وآنية لمشكل فائض إنتاج البطاطس، وهي الأكثر نجاعة باعتبارها تهدف إلى استغلال هذا الفائض في الإنتاج وتحويله كمخزون استراتيجي لضبط السوق وضمان توازن بين العرض والطلب لحماية المنتج والمستهلك، كما أوضح رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني، سالم بكاري.

وجرى في المرحلة الأولى اعتماد ثمانية (8) متعاملين اقتصاديين خواص من قبل الوزارة الوصية لشراء الفائض من محاصيل البطاطس من الفلاح مباشرة وتوجيهها للتخزين بغرف التبريد بولايات الشمال أو تسويقها بأسواق الجملة الوطنية للخضر والفواكه، كما شرح ذات المسؤول.

وتم توجيه هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين إلى كافة المناطق الفلاحية الموزعة على تسع (9) بلديات (الرقيبة وتغزوت وقمار والرباح و حاسي خليفة والطريفاوي والمقرن وورماس ووادي العلندة) وهي البلديات التي تشتهر بالإنتاج الوفير لمادة البطاطس، حيث تتم عملية الشحن، يضيف السيد بكاري.

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وأشار ذات المسؤول أنه ومنذ انطلاق العملية بداية الأسبوع الحالي تم شحن أزيد من 24.000 قنطار من مادة البطاطس على متن 84 شاحنة من الوزن الثقيل بأسعار مقبولة تتراوح بين 35 و40 دج، في حين أن سعرها بالجملة بالأسواق المحلية لا يتجاوز 30 دج.

وتشرف على هذه العملية لجنة مكونة من رئيس غرفة الفلاحة ورئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطس بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بمشاركة عدد من الفلاحين من كافة بلديات الولاية بمتابعة ومراقبة من المدير الجهوي للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم، مثلما جرى شرحه.

ويأتي تطبيق هذا الإجراء بعد الوعود التي قدمتها اللجنة الوزارية للفلاحين بولاية الوادي في لقاء نظم في 30 ديسمبر2019 خصص لإيجاد حل لمشكل فائض إنتاج البطاطس الذي كان قد ترأسه محمد خروبي المدير العام لضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية برفقة المدير العام للديوان المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، كريم حلو ورئيس المجلس المهني الوطني المشترك لشعبة البطاطس وهو أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية للبطاطس، أحسن قدماني.

ويتوقع إنتاج 6ر8 ملايين قنطار من البطاطس برسم الموسم الفلاحي الجاري بولاية الوادي على مساحة قوامها 37.000 هكتار ينشط بها 7.600 فلاح، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.