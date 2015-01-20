اجتماع مجلس الوزراء السبت المقبل -

هزتان أرضيتان بقوة 1ر3 و 2ر3 درجات بولاية بومرداس -

رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس السابق للجنة الوطنية للوساطة والحوار كريم يونس -

جيجل: الكاتب محمد أرزقي فراد يغوص في الموروث الثقافي الجزائري -

مستشفى مصطفى باشا يتدعم قريبا بجهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير -

المرارة لمراد خان يفتتح مهرجان الفيلم القصير لوهران -

صالون التشغيل: المنظمون يتوقعون عرضا يقدر ب3000 منصب شغل -

مؤتمر دولي حول ليبيا الأحد المقبل ببرلين -

مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020: دعوة لدعم مشروع مهندس شركة اتصالات الجزائر -

المسيلة: إيداع مدير الثقافة السابق الحبس المؤقت -

مسار التغيير: الرئيس تبون يباشرالحوار مع شخصيات وطنية و سياسية -

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير -

حوادث المرور: وفاة شخصين وجرح 127 آخرين خلال نهاية الأسبوع الماضي بالمناطق الحضرية -

طاقة: بولخراص يرافع من أجل شراكة متوسطية قوية للاستثمار في افريقيا -

إحباط محاولة تهريب 13 ألف أورو من مطار هواري بومدين -

تنصيب السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري -

مراجعة الدستور: مخرجات أشغال لجنة الخبراء ستكون بمثابة قاعدة أساسية لمسار استشارة واسعة جدا -

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تثمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي -

سباق الدراجات على الطريق/ كأس الجزائر2020: المرحلة الثانية من 29 يناير إلى الفاتح فبراير بتبسة -