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هزتان أرضيتان بقوة 1ر3  و  2ر3  درجات بولاية بومرداس 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
هزتان أرضيتان بقوة 1ر3  و  2ر3  درجات بولاية بومرداس 

الجزائر - سجلت هزتان أرضيتان بقوة 1ر3 و2ر3  درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم الاربعاء بولاية بومرداس، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.

وأوضح ذات البيان، أن الهزة الاولى بقوة 1ر3 درجة وقعت على الساعة 31 و 06 د وحدد مركزها ب17 كلم  بالبحر في شمال غرب دلس والثانية بقوة 2ر3  درجات على الساعة 36ر 06 د بالتوقيت المحلي وحدد مركزها على بعد 16  كلم بشمال غرب دلس بالبحر بنفس الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
هزتان أرضيتان بقوة 1ر3  و  2ر3  درجات بولاية بومرداس 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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