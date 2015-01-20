وأوضح ذات البيان، أن الهزة الاولى بقوة 1ر3 درجة وقعت على الساعة 31 و 06 د وحدد مركزها ب17 كلم بالبحر في شمال غرب دلس والثانية بقوة 2ر3 درجات على الساعة 36ر 06 د بالتوقيت المحلي وحدد مركزها على بعد 16 كلم بشمال غرب دلس بالبحر بنفس الولاية.
هزتان أرضيتان بقوة 1ر3 و 2ر3 درجات بولاية بومرداس
أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:15 الفئـة : جهـوي قراءة : 15 مرات
الجزائر - سجلت هزتان أرضيتان بقوة 1ر3 و2ر3 درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم الاربعاء بولاية بومرداس، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.
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