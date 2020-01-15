الشلف: وفاة طفل في حادث دهس ببلدية سيدي عكاشة

وأوضح المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث دهست شاحنة طفلا أمام مسكنه العائلي ببقعة عنصر النحّاس ببلدية سيدي عكاشة ما أسفر عن وفاته في عين المكان.
وتدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الشلف - لقي طفل في الثالثة من العمر حتفه جراء حادث دهس وقع مساء اليوم الثلاثاء ببلدية سيدي عكاشة ( 48 كلم شمال الشلف)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.
وأوضح المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث دهست شاحنة طفلا أمام مسكنه العائلي ببقعة عنصر النحّاس ببلدية سيدي عكاشة ما أسفر عن وفاته في عين المكان.
وتدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.