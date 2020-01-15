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الشلف: وفاة طفل في حادث دهس ببلدية سيدي عكاشة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

الشلف - لقي طفل في الثالثة من العمر حتفه جراء حادث دهس وقع مساء اليوم الثلاثاء ببلدية سيدي عكاشة ( 48 كلم شمال الشلف)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث دهست شاحنة طفلا أمام مسكنه العائلي ببقعة عنصر النحّاس ببلدية سيدي عكاشة ما أسفر عن وفاته في عين المكان.

وتدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.

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الشلف: وفاة طفل في حادث دهس ببلدية سيدي عكاشة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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