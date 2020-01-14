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برج بوعريريج: إنهاء مهام مديري الأشغال العمومية و وكالة تسيير الطرق السيارة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 13:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

 

برج بوعريريج- تم يوم الثلاثاء إنهاء مهام المديرين الولائيين لكل من الأشغال العمومية و وكالة تسيير الطرق السيارة بولاية برج بوعريريج , حسب ما علم من مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر أن قرار إنهاء المهام الذي اتخذه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد القادر بلخزاجي جاء "على خليفة الإهمال المسجل على مستوى الهيئتين من خلال عدم اتخاذهما للإجراءات الملائمة لإزالة الجليد من الطريق السيار في جزئه المار بالولاية لضمان السير العادي للمركبات مما تسبب في تسجيل حادث اصطدام تسلسلي ل12 مركبة من مختلف الأوزان صباح يوم الثلاثاء بالطريق السيار شرق/غرب على مستوى بلدية عين تاغروت ( شرق برج بوعريريج) متسببا في هلاك شخصين و جرح 22 آخرين".

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برج بوعريريج: إنهاء مهام مديري الأشغال العمومية و وكالة تسيير الطرق السيارة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 13:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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