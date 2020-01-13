بلدية القبة تحضر لإنجاز حظيرة للسيارات بأربعة طوابق في بن عمر

الجزائر - ستتدعم بلدية القبة (أعالي الجزائر العاصمة) خلال هذه السنة بحظيرة للسيارات من أربعة طوابق سيتم انجازها بمحاذاة محطة الحافلات بن عمر، حسبما علم اليوم الاثنين لدى رئيس البلدية.

وأوضح مختار لعجايلية في تصريح لـ/وأج، أنه من بين المشاريع التنموية التي ستشرع في إنجازها بلدية القبة "من ميزانيتها الخاصة"، موقف للسيارات من أربعة طوابق بمحاذاة محطة الحافلات بن عمر التي تعرف حركية كبيرة للمواطنين باتجاه المستشفى الجامعي بشير منتوري أو صوب السوق المغطاة.

وخصصت مصالح البلدية، يضيف المتحدث، "ما قيمته 50 مليار سنتيم لإنجاز هذا المشروع"، الذي هو في طور الدراسة قصد "تحديد قدرت استيعابه للسيارات"، خاصة وأن الوعاء العقاري "موجود" وهو جد مناسب للحد من مظاهر الركن العشوائي في تلك الناحية من البلدية، إذ تفكر البلدية، حسب ذات المصدر، في "إبرام شراكة مع مؤسسة عمومية لإنجاز هذا المشروع".

وفي قطاع الشباب والرياضة، أكد لعجايلية، أنه في إطار البرنامج التنموي المسطر للسنة الجارية 2020، تم "تسجيل مشروع إنجاز قاعتين للرياضة في كل من حي قاريدي والمنظر الجميل"، حيث تعكف المصالح المختصة على إنهاء الدراسة لتحضير دفتر الشروط.

كما اعتبر هذا المسؤول، في السياق ذاته، أنه باستلام المشروعين سيتمكن سكان تلك الأحياء من استغلال المرفقين الرياضيين الجواريين، خاصة وأن البلدية تسجل نقصا في مجال المشاريع المتعلقة بالشباب والرياضة والترفيه.

وفي سياق آخر، تسجل بلدية القبة، حسب رئيسها، عديد المشاريع التنموية "من أجل توسيع المداخيل" كما هو الحال مع انجاز مركز تجاري بحي بن عمر وذلك في ظرف 36 شهرا.