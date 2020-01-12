Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عامين بعد ترسيمه، يناير "يعطي المزيد من الوحدة و الفخر للشعب الجزائري"

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 17:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
عامين بعد ترسيمه، يناير &quot;يعطي المزيد من الوحدة و الفخر للشعب الجزائري&quot;

 البويرة - يعد الاحتفال بعيد يناير الذي أضحى يحتفل به عبر كافة التراب الوطني بعد إضفاء الطابع الرسمي عليه سنة 2018، عاملا رئيسيا "يعطي المزيد من الوحدة والفخر للشعب الجزائري"، حسبما ذكره اليوم الأحد رئيس الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، محمد جلاوي.

وفي تصريح لـ/وأج أوضح السيد جلاوي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مخبر الدراسات الأدبية واللسانية والتعليمة الأمازيغية، أن تكريس يناير سنة 2018 عطلة وطنية "سمح بظهور احتفال رسمي ووطني".

وكان يناير في السابق مجرد تقليد يحتفل به في الجزائر بشكل عام وفي الخفاء وفي جميع أنحاء شمال أفريقيا. غير أنه "حاليا تم إخراجه للعيان للسماح لجميع الشعب الجزائري بالاستمتاع بفرحتهم المشابهة"، يضيف السيد جلاوي.

واستنادا لذات المتحدث، فإن إضفاء الطابع الرسمي على هذا الاحتفال قد أعطى وجه آخر للاحتفالات، من خلال استعادة رسميا الأصول الحقيقية للشعب الجزائري.

"أنا جد سعيد برؤية اليوم جميع الجزائريين يحتفلون بيناير في فرح. إن الأمر يتعلق بحقيقة تاريخية توحد الناس حول هويتهم الحقيقية"، يضيف.

وتم تعيين السيد جلاوي بموجب مرسوم رئاسي في شهر يناير2019، مديرا للأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، لكنه لا يزال غير منصب رسميًا في منصبه إلى غاية اليوم.

ويحتفل سكان البويرة بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970، في جو من الفرح والسعادة والفخر مع تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تمتد لمدة أسبوع.

ويجري تنظيم معارض مخصصة لجميع الحرف اليدوية والمنتجات الأمازيغية ومؤتمرات حول موضوعات متعلقة بيناير عبر بلديات كل من مشدالة والبويرة والأخضرية و سور الغزلان وعين بسام.

كلـمات مفتـاحيــة :
عامين بعد ترسيمه، يناير "يعطي المزيد من الوحدة و الفخر للشعب الجزائري"
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 17:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.12

قسنطينة: مسرحية "المسعود أوزلماط" ترحل بالجمهور إلى أيام الثورة التحريرية

20.01.12

تربية الدواجن: ضرورة تنظيم الشعبة وإنتاج "أمهات الدجاج" لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية

20.01.12

عامين بعد ترسيمه، يناير "يعطي المزيد من الوحدة و الفخر للشعب الجزائري"

20.01.12

حرفيات الجزائر العاصمة يجمعن على حاجتهن لتنظيم سوق الصناعة التقليدية

20.01.12

حل الأزمة الليبية: الجزائر تواصل جهودها للوصول إلى حل سلمي يضمن وحدة الشعب وسيادته

20.01.12

يناير 2970 بتبسة: إعادة إحياء لعبة "هاكورث" الأمازيغية الشعبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.08

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي

20.01.06

الاحتفالات بيناير بالشلف: أول طبعة لمسابقة أحسن طبق كسكسي أمازيغي

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل