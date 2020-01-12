ميناء أرزيو: استلام الرصيف المخصص للمنتجات الحديدية شهر أغسطس

وتعرف أشغال انجاز هذا الرصيف وتيرة متقدمة تشرف عليها مؤسسة وطنية على أن يتم تسليمه شهر أغسطس القادم على أقصى تقدير.

وسيسمح هذا الرصيف المخصص للمنتجات الحديدية فور دخوله حيز الاستغلال في الرفع من وتيرة تصدير مختلف أنواع منتجات الحديد ومشتقاته على غرار حديد البناء نحو عديد الدول الأجنبية وذلك في إطار مسعى سياسة الدولة الرامي إلى توسيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات, كما أشير إليه.

وفي ذات السياق تمكن مركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن ببلدية بطيوة (شرق وهران) خلال العام المنصرم من تصدير 131 ألف طن من حديد البناء منها 75 ألف طن إلى الولايات المتحدة الأمريكية و 50 ألف طن إلى كندا و3 ألاف طن من حديد البناء و3 ألاف طن من الأنابيب الحلزونية إلى بلجيكا انطلاقا من مينائي وهران ومستغانم.

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وقد بلغت القيمة الإجمالية لهاته الصادرات حوالي 100 مليون دولار, يشير مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بشركة "توسيالي".

للإشارة عالج ميناء أرزيو خلال السنة المنصرمة حمولة إجمالية تتجاوز 39 مليون طن منها أزيد من 36 مليون طن تتعلق بالمحروقات و3 ملايين طن أخرى خاصة بنشاط خارج المحروقات.