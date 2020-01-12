وأشار ذات المصدر إلى أن الولايات المعنية هي بومرداس, تيزي وزو, البويرة بجاية وجيجل, مضيفا أن كميات الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 20 و 40 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي ستمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا.
أمطار مرتقبة يوم الأحد بعدة ولايات بوسط و شرق الوطن
أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 09:25 الفئـة : جهـوي قراءة : 3 مرات
الجزائر - أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة عن تساقط أمطار تكون أحيانا في شكل رعود على عدة ولايات من الوطن يوم الأحد.
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