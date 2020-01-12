أمطار مرتقبة يوم الأحد بعدة ولايات بوسط و شرق الوطن

وأشار ذات المصدر إلى أن الولايات المعنية هي بومرداس, تيزي وزو, البويرة بجاية وجيجل, مضيفا أن كميات الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 20 و 40 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي ستمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا.