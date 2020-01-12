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أمطار مرتقبة يوم الأحد بعدة ولايات بوسط و شرق الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 09:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

 

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة عن تساقط أمطار تكون أحيانا في شكل رعود على عدة ولايات من الوطن يوم الأحد.

وأشار ذات المصدر إلى أن الولايات المعنية هي بومرداس, تيزي وزو, البويرة بجاية وجيجل, مضيفا أن كميات الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 20 و 40 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي ستمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا.

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أمطار مرتقبة يوم الأحد بعدة ولايات بوسط و شرق الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 09:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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