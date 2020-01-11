أيام إعلامية حول مدرسة أشبال الأمة بالبليدة: اهتمام كبير بالانخراط بهذه المدرسة العسكرية

البليدة - تشهد الأيام الإعلامية حول مدرسة أشبال الأمة بالبليدة "حمود زميط" إقبالا كبيرا من طرف الأولياء الذين كانوا مرفقين بأبنائهم بهدف التعرف على شروط الإنخراط بهذه المدرسة العسكرية التي تعتبر حلم الكثيرين، حسبما لوحظ.

وفي هذا السياق عبر الأولياء الذين صادفتهم "وأج" عن رغبتهم في إنخراط أبنائهم بهذه المدرسة العسكرية بعدما وقفوا على المرافق التي تتوفر عليها وكذا الطاقم البيداغوجي الذي يضم نخبة الأساتذة، مبدين أملهم أن يحقق أبناءهم نتائج ممتازة تؤهلهم للمشاركة في مسابقة الدخول.

ومكنت هذه الأيام الإعلامية التي تواصلت على مدار يومين (الجمعة والسبت) من التعريف بهذه المدرسة العسكرية التي تعتبر امتدادا لمدرسة أشبال الثورة، حيث اطلع الجمهور العريض عن قرب على فضاءات التكوين ونوعية التعليم وكذا الطاقم التربوي والتأطيري المشرف على تكوين أشبال وشبلات الطور الثانوي، وفقا لما أوضحه لـ/وأج رئيس مكتب الإيصال والتوجيه بهذه المدرسة، النقيب يزيد بحة.

ووفقا لما صرح به النقيب بحة فقد شهد الجناح الخاص بالإنتقاء والتوجيه اهتماما كبيرا من طرف الأولياء الذين حرصوا على التعرف على شروط الإنخراط بهذه المدرسة العسكرية التي تضمن لأبنائهم مستوى تعليمي عالي ومستقبل زاهر.

وحظي الجناح البيداغوجي الذي يعكس هذا المستوى التعليمي هو الآخر اهتمام الأولياء الذين انبهروا بالتجهيزات والمعدات بالإضافة إلى الكم الكبير من الإصدارات من الكتب الموضوعة تحت تصرف الأشبال.

كما تتضمن هذه الأيام الإعلامية التي تعكس العناية الشديدة التي توليها القيادة العليا لمثل هذه المنشآت العلمية الخاضعة للوصاية المزدوجة لوزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية، يقول قائد المدرسة، العقيد مسعود طويل، أجنحة أخرى تعكس التكفل الصحي والنفسي العالي الموفر لمنتسبيها وأخرى خاصة باللباس الرسمي للمدرسة.

وبهدف تشجيع المقبلين على إجتياز شهادتي التعليم الإبتدائي والمتوسط على تحقيق نتائج ممتازة للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة التي تعتبر الخزان الذي يضمن للجزائر وللمؤسسة العسكرية في المستقبل إطارات وكفاءات واعدة، تم عرض العديد من كشوف النقاط الخاصة بالأشبال والشبلات المتفوقين الذين نالوا معدلات تفوق 18/20.

وإلى الجانب التعليمي والبيداغوجي تولي المدرسة أيضا - يقول العقيد طويل - أهمية بالغة للجانب الرياضي والترفيهي وهو ما تعكسه الصور المعروضة للأشبال أثناء ممارستهم لمختلف أنواع الرياضات فضلا عن الزيارات المنتظمة لمختلف الهياكل العسكرية.

يذكر أن عدد مدارس أشبال الأمة عبر التراب الوطني يقدر بـ10 مدارس 7 منها في الطور المتوسط و 3 في الطور الثانوي منها مدرسة البليدة التي تحصي 750 شبل وشبلة.