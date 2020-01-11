الاحتفال بيناير بتيسمسيلت: المنتوجات الحرفية حاضرة بقوة بمنطقة الونشريس

تيسمسيلت - يستعد حرفيو منطقة الونشريس بولاية تيسمسيلت للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير" من خلال الحضور اللافت لمنتوجاتهم الحرفية التي تستقطب عددا كبيرا من الزبائن.

وما يلفت الزائر إلى مدن برج بونعامة والأزهرية وبوقايد وسيدي سليمان خلال الأيام التي تسبق ليلة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير" تلك الفضاءات الخاصة ببيع المنتوجات الحرفية على غرار الأواني الطينية والخشبية والمواد المصنوعة بمادتي الحلفاء والدوم التي تنتشر بكثرة على أرصفة الشوارع وبالساحات العمومية فضلا على مداخل ومخارج ذات المناطق.

ويلاحظ خلال هذه المناسبة أيضا عدد معتبر من الزبائن الذين يتهافتون على اقتناء الأواني الطينية والخشبية فضلا على المنتجات الجبلية على غرار البلوط والتين المجفف استعدادا للاحتفال بهذه المناسبة التراثية.

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وفي هذا الشأن تقول ربة بيت من مدينة برج بونعامة في حديثها لوأج بأنها "تحرص على تجديد طاقم الأواني الطينية كل مناسبة احتفال بيناير وذلك من الحرفي الحاج اعمر الذي تمتاز منتوجاته الحرفية بنوعية جيدة وميزة خاصة".

ومن جهته، ذكر السيد محمد من مدينة سيدي سليمان بأن "ما يميز الاحتفال "بيناير" بمنطقة الونشريس هو رواج وانتشار تجارة الصناعات التقليدية لاسيما الأواني الطينية والخشبية والمصنوعة من مادتي الحلفاء والدوم إضافة إلى مواد العسل والمنتوجات الجبلية" مرجعا ذلك إلى "عادات وتقاليد المنطقة التي تتميز بالاحتفال بهذه المناسبة بالتمسك بكل ماهو تقليدي ويمت بالصلة بالجبل والغابة ومنها المنتوجات التقليدية الجبلية".

ومن جانبه، يعتبر الحرفي المختص في صناعة الأواني الطينية من بلدية سيدي سليمان عيسى بن يزة "إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة سانحة له لبيع منتوجاته الحرفية التي تلقى رواجا لاسيما من طرف زوار المنابع الحموية الذين يأتون من عدة ولايات مجاورة على غرار تيارت والشلف وعين الدفلى".

--- برنامج ثري للاحتفال برأس السنة الأمازيغية "يناير" ---

ومن جهة أخرى، برمجت عديد الهيئات العمومية والجمعيات بولاية تيسمسيلت أنشطة متنوعة وثرية تحسبا للاحتفال برأس السنة الأمازيغية "يناير".

وفي هذا الجانب أعدت مديرية التربية برنامجا خاصا للاحتفال بهذه المناسبة التراثية يتضمن تقديم أنشطة ثقافية وفنية وتراثية على مستوى جميع المرافق التربوية للولاية والتي ستعرف مشاركة فرق مدرسية وتلاميذ موهوبين في مجالات الموسيقى والغناء والرقص والرسم وفق ذات الهيئة.

كما برمج قطاع الثقافة أيضا تظاهرات ثقافية تراثية منوعة على مستوى دار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لعاصمة الولاية وبالمكتبات البلدية وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية التي تعنى بالجانب الثقافي والتراثي.

ومن جهتها سطرت الجمعية الولائية "حواء الونشريس" برنامجا ثريا بالتنسيق مع مديرية الثقافة إحياء ليناير والذي يشمل معارض للأطباق التقليدية التي تحضر خلال هذه المناسبة التراثية والمنتوجات الحرفية على غرار الأواني الطينية والخشبية والألبسة التقليدية إلى جانب تقديم الأغاني التراثية المعروفة بالمربوع النسوي استنادا إلى رئيسة الجمعية العالية بكري.

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ومن جانبها ستعرف دور الشباب والمركبات الرياضية الجوارية وكذا القاعات متعددة الخدمات بالولاية العديد من التظاهرات الثقافية والفنية والشبانية والفكرية ذات صلة بالمناسبة التراثية وفق ديوان مؤسسات الشباب.

وللإشارة فان مظاهر الاحتفال بيناير لهذه السنة قد بدأت باكرا بمدينة تيسمسيلت من خلال انتشار واسع لتجارة المكسرات والحلويات والفواكه المتنوعة منها الرمان والتين المجفف وكذا العنب المجفف وذلك عبر محلات بيع المواد الغذائية حسبما لوحظ.