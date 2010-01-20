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الطريق السيار البليدة- برواغية: توقف مؤقت لحركة السير عند مدخل النفق اليوم من 10 سا الى 12 سا

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

الجزائر - أعلنت الجزائرية للطرق السارة عن توقف حركة السير عند مدخل نفق الشفة ( البليدة ) - الحمدانية ( المدية) اليوم الجمعة من 10 سا الى 12 سا في الاتجاهين بسبب اشغال على مستوى الطريق السيار البليدة -برواغية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها انه " نظرا لبرمجة شركة سونلغاز لاشغال تحويل الخط الكهربائي للضغط العالي ( 30 كيلو فولت) فوق الطريق السيار عند مدخل نفق شفة ( البليدة) - الحمدانية ( المدية)، تنهي  الجزائرية للطرق السيارة الى علم كافة مستعملي الطريق السيار البليدة -برواغية عن اضطرارها لتوقيف مؤقت لحركة السير عند مدخل النفق في الاتجاهين اليوم الجمعة ابتداءا من 10سا الى 12سا".

وعليه، اوضح ذات المصدر أنه بالنسبة للاتجاه الشفة (البليدة) نحو برواغية (المدية) فان تحويل حركة السير يكون نحو الطريق الوطني رقم 1 عبر محول سيدي المدني .

بالنسبة للاتجاه برواغية (المدية) نحو الشفة (البليدة)، فان تحويل حركة السير تكون نحو الطريق الوطني رقم 1.

في هذ الإطار، طمأنت الجزائرية للطرق السيارة أنها ستجند فرق دورياتها للطريق السيار و مصالحا التقنية مدعومة من طرف شريكيها الدرك الوطني لضمان سلامة و امن مستعملي الطريق السيار مع تواجد نظام خاص للإشارات لذات الغرض.

كما قدمت الشركة اعتذارها لمستعملي الطريق السيار على الازعاج الناتج عن هذه العملية داعية اياهم الى ضرورة توخي الحيطة و الحذر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطريق السيار البليدة- برواغية: توقف مؤقت لحركة السير عند مدخل النفق اليوم من 10 سا الى 12 سا
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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