مشاركة 16 ولاية في احتفالات " يناير" بوهران

وهران - انطلقت فعاليات إحياء العيد الوطني ل"يناير" يوم الخميس "بالميدياتك" لبلدية لوهران بمشاركة نحو 100 فنان وحرفي وأعضاء الحركة الجمعوية الثقافية لنحو 16 ولاية من البلاد.

وقد أعطى المفتش العام لولاية وهران جيلالي سكينة باسم الوالي عبد القادر جلاوي إشارة الانطلاق هذه التظاهرة من خلال حفل أقيم بالميدياتك بحضور مدير الثقافة قويدر بوزيان ورئيس الجمعية المنظمة " نوميديا " سعيد زموش.

وفي كلمته الترحيبية أكد ممثل الوالي بشكل خاص على أهمية "يناير" في الحفاظ على التنوع والثراء الثقافي للبلاد وفي الوقت نفسه أشاد مدير الثقافة بدوره بمساهمة جمعية "نوميديا" في تثمين التراث الجزائري عبر تنشيط هذا الحفل السنوي.

وقد انطلقت الاحتفالات بافتتاح معرض الذي يقام لمدة أسبوع بالميدياتك بمشاركة حرفيين قدموا من أنحاء البلاد لعرض جودة المنتجات المحلية.

وتبرز مختلف أجنحة المعرض مختلف المواد منها الأزياء التقليدية والحلي والطين والزجاج المنمق واللوحات الفنية وصور لقرى ومنتجات الاستهلاكية على غرار العسل وزيت الزيتون والحلويات والفواكه الجافة.

كما تقترح التظاهرة للزوار معرض للكتب يتضمن قصصا للأطفال مستمدة من التراث الشفوي وروايات مكتوبة بالأمازيغية و كتب ذات طابع بيداغوجي .

وتم برمجة أيضا خلال هذا الاحتفال الذي يختتم 12 يناير الجاري تكريم الكاتب جمال بن عوف وهو أحد أعضاء جمعية نوميديا ,اضافة الى عدة أنشطة منها ورشات موضوعاتية ومحاضرات وعروض للمسرح ورحلات سياحية.